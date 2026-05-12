Brüsszel már dörzsöli a tenyerét: Orbán Anita végrehajtaná a migrációs paktumot

Döbbenet Hongkongban: elpusztíthatatlan anyagot alkottak

tisza párt

Az új kormányszóvivő a kampányban még faék egyszerűségű alázatos propagandista volt

Az RTL „újságírója” elnyerte Magyar Péter bizalmát. A három újdonsült kormányszóvivő a kampány során lelkesen felolvasta a tiszás propagandát, meg is lett az eredménye. Az Ellenpont keddi írása bemutatta Szondi Vandát, aki az egész kampányban ontotta a Tisza-párti propagandavideókat.
tisza pártrtl híradószondi vandapropagandistakormányszóvivőkampányTisza-kormányMagyar Péter

Te mit érzel? - ezt kérdezte Radnai Márktól, a Tisza Párt alelnökétől Szondi Vanda, az RTL Híradójának riportere, mára az egyik kormányszóvivővé vált „független” újságíró a választás éjszakáján. Így, tegeződve. Szondit már addig is a Tisza Párt egyik legfontosabb propagandistájaként tartották számon, és ekkor már nem is tudta titkolni azt, hova tartozik – írta az Ellenpont.

A kormányfő és a kormányszóvivők
Balról jobbra: Szondi Vanda, Magyar Péter miniszterelnök, Magyar Éva és Köböl Anita (Kép forrása: Facebook/Magyar Péter)
A kormányfő és a kormányszóvivők

A lap hozzáteszi, jutalmul

Magyar Péter miniszterelnök ki is nevezte kormányszóvivőnek.

Kétharmados RTL-es hátszél a kormány mellett, meg egy kis ATV

Szondi az egész kampányban ontotta a Tisza párti propagandavideókat, részben az RTL Híradóban, részben a TikTokon.

A tiszás kormányszóvivő objektivizmusba bújtatta lejárató anyagait

A tiszás kormányszóvivő legfontosabb feladatának a Zsolti bácsis álhírkampány terjesztése tűnt, de emellett

feldolgozott minden olyan választási kampányanyagot, ami aznap reggel a Tisza párti sajtóban megjelent (főleg Telex és 444), olykor egyszerűen felolvasva a sokszor hamis állításokat.

Máskor behízelgő interjút készített Orbán Anitával, az akkori külügyminiszter-jelölttel. Nem véletlen, hogy Magyar Péter ennyire bízik benne. A lap ezt követően bemutatta több „sikeres” produkcióját is, az egyik legerősebb 

„a Fidesz szavazatvásárlási mechanizmusát" mutatta be – a Soros-féle DE! Akcióközösség videója alapján.

Lehet, hogy éppen ez az objektivizmusba bujtatott lejárató anyag nyerte el Magyar Péter tetszését, amikor Szondira esett a választása, de az is sokat nyomhatott a latba, hogy 

nem akart leszakadni a Szőlő utca ügyéről Olyannyira nem, hogy pár héttel a parlamenti választás előtt Gulyás Gergelyt próbálta sarokba szorítani az akkor már erősen halványuló „botrány" kapcsán:

@szondi.vanda Miért tarthatott vissza bizonyítékokat a Nemzeti Nyomozó Iroda az Ügyészségtől a Szőlő utcai ügyben? Gulyás Gergely szerint ha így volt, valaki bűncselekményt követett el. Az ügyészség ebben is nyomoz. #politika #kormany #fidesz #szondivanda #tik_tok ♬ eredeti hang - Szondi Vanda

A teljes cikk az Ellenpont honlapján olvasható.

