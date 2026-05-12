Az új kormányszóvivő a kampányban még faék egyszerűségű alázatos propagandista volt

Te mit érzel? - ezt kérdezte Radnai Márktól, a Tisza Párt alelnökétől Szondi Vanda, az RTL Híradójának riportere, mára az egyik kormányszóvivővé vált „független” újságíró a választás éjszakáján. Így, tegeződve. Szondit már addig is a Tisza Párt egyik legfontosabb propagandistájaként tartották számon, és ekkor már nem is tudta titkolni azt, hova tartozik – írta az Ellenpont.
A lap hozzáteszi, jutalmul
Magyar Péter miniszterelnök ki is nevezte kormányszóvivőnek.
Szondi az egész kampányban ontotta a Tisza párti propagandavideókat, részben az RTL Híradóban, részben a TikTokon.
A tiszás kormányszóvivő objektivizmusba bújtatta lejárató anyagait
A tiszás kormányszóvivő legfontosabb feladatának a Zsolti bácsis álhírkampány terjesztése tűnt, de emellett
feldolgozott minden olyan választási kampányanyagot, ami aznap reggel a Tisza párti sajtóban megjelent (főleg Telex és 444), olykor egyszerűen felolvasva a sokszor hamis állításokat.
Máskor behízelgő interjút készített Orbán Anitával, az akkori külügyminiszter-jelölttel. Nem véletlen, hogy Magyar Péter ennyire bízik benne. A lap ezt követően bemutatta több „sikeres” produkcióját is, az egyik legerősebb
„a Fidesz szavazatvásárlási mechanizmusát" mutatta be – a Soros-féle DE! Akcióközösség videója alapján.
Lehet, hogy éppen ez az objektivizmusba bujtatott lejárató anyag nyerte el Magyar Péter tetszését, amikor Szondira esett a választása, de az is sokat nyomhatott a latba, hogy
nem akart leszakadni a Szőlő utca ügyéről Olyannyira nem, hogy pár héttel a parlamenti választás előtt Gulyás Gergelyt próbálta sarokba szorítani az akkor már erősen halványuló „botrány" kapcsán:
A teljes cikk az Ellenpont honlapján olvasható.