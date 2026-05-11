„Meggyőződésünk, hogy mindenkinek vállalnia kell a felelősséget tetteiért. A hatóságok felelőssége, hogy minden, bűncselekmény elkövetésének gyanújára okot adó esetben nyomozást indítsanak és azt pártatlanul, kizárólag a jogszabályok iránymutatása alapján folytassák le. Az eljárás során ugyanakkor pártállásra tekintet nélkül mindenkit megillet az ártatlanság vélelme” – így reagált a Fidesz az őrizetbe vett volt képviselő ügyére az MTI-nek.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Központi Nyomozó Ügyészség hétfőn őrizetbe vette Bóna Zoltán volt fideszes képviselőt: a gyanú szerint megállapodott Halásztelek polgármesterével, hogy a városvezető édesanyját tényleges munkavégzés nélkül alkalmazzák képviselői titkárként, a munkabérből pedig visszaosztás történt Bóna részére. Az Országgyűlés Hivatalát eszerint 14 millió forintos kár érte.