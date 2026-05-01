Fidesz-KDNP

Váratlan döntés született a Fidesz frakcióját illetően

Személyes okokra hivatkozva visszalép az országgyűlési munkától Szécsi Zoltán – derül ki Gulyás Gergely közléséből. A helyét Horváth László veszi át, hogy biztosított legyen Heves megye parlamenti képviselete a Fidesz újjáalakuló frakciójában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fidesz-KDNPGulyás GergelyHorváth LászlófrakcióSzécsi Zoltán

Sajnálattal, ugyanakkor megértéssel fogadta Szécsi Zoltán döntését a Fidesz leendő frakcióvezetője, Gulyás Gergely, aki Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy a volt olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokból nem tudja vállalni az országgyűlési képviselői feladatokat az új ciklusban. 

Fidesz
Családi okok miatt mégsem ül be a Fidesz-KDNP frakciójába Szécsi Zoltán (Fotó: Pap Zsolt/Heol)

Továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a Fidesz-KDNP politikai közössége mellett”

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a döntést tiszteletben tartják.

Alakulnak a Fidesz feladatai, 17 bizottságban töltenek be kulcsszerepet a képviselők

Horváth László lép a helyére

A kormányoldal szerint Heves megye stabil és erős képviselete kulcsfontosságú, ezért a frakcióhoz Horváth László drogügyi kormánybiztos csatlakozik. A döntés gyors reakcióként értelmezhető Szécsi visszalépésére, amelynek célja, hogy a térség parlamenti jelenléte ne szenvedjen hátrányt az új ciklus kezdetén.

