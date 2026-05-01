Váratlan döntés született a Fidesz frakcióját illetően

Sajnálattal, ugyanakkor megértéssel fogadta Szécsi Zoltán döntését a Fidesz leendő frakcióvezetője, Gulyás Gergely, aki Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy a volt olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokból nem tudja vállalni az országgyűlési képviselői feladatokat az új ciklusban.
Továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a Fidesz-KDNP politikai közössége mellett”
– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a döntést tiszteletben tartják.
Horváth László lép a helyére
A kormányoldal szerint Heves megye stabil és erős képviselete kulcsfontosságú, ezért a frakcióhoz Horváth László drogügyi kormánybiztos csatlakozik. A döntés gyors reakcióként értelmezhető Szécsi visszalépésére, amelynek célja, hogy a térség parlamenti jelenléte ne szenvedjen hátrányt az új ciklus kezdetén.