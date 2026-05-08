Beszéljenek a számok! A Fidesz-kormány stabil gazdasági mutatókkal adja át az országot

A baloldali kritikák és a Tisza Párt támadásai ellenére is stabil, sőt javuló gazdasági mutatókkal adja át az országot a Fidesz-KDNP-kormány – erről írt közösségi oldalán a Fidesz új frakciószóvivője. Hegedűs Barbara szerint a magyar gazdaság teljesítményét nem a politikai hangulatkeltés, hanem a konkrét számok mutatják meg.
Hegedűs Barbara szerint a nehéz nemzetközi gazdasági környezet ellenére is kedvező adatokat mutat a magyar gazdaság, amelyek szerinte cáfolják a Fidesz-KDNP-t ért kritikákat. Közösségi oldalán hangsúlyozta: 

A Fidesz kormányzása alatt az egyik legnagyobb növekedést az építőipar produkálta (Fotó: Béres Attila)

Lehet politikai hangulatot kelteni. Lehet rémhíreket gyártani. De a gazdaság állapotát végül mindig a tények mutatják meg.” 

Az EU élmezőnyében a magyar gazdaság

2026 első negyedévében a magyar gazdaság növekedése az Európai Unió második legjobb eredménye volt, miután a GDP 1,7 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Emellett az ipari termelés volumene márciusban 6,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Hegedűs Barbara kiemelte: 

A javuló teljesítmény mögött több tényező áll, köztük a fix 3 százalékos hitelprogram, az emelkedő családi adókedvezmények, a béremelések és a BMW-termelés felfutása.

 A politikus szerint a hazai autóipar és az akkumulátorgyártó kapacitások bővülése is jelentős szerepet játszik a növekedésben.

Németh Balázs: Álhír, hogy nincs jó állapotban a magyar gazdaság

Rekordot dönthet az építőipar

A politikus szerint az építőipar különösen erős időszakot él: az idei első negyedévben 64 százalékkal nőtt a kiadott építési engedélyek száma, míg a falvakban és vidéki városokban a növekedés meghaladta a 90 százalékot. Hegedűs Barbara úgy fogalmazott, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram „mozgásba hozta az építőipart”, így több tízezer lakás és családi ház fejlesztése indulhat el.

A politikus az infláció kapcsán is kedvező adatokról beszélt, hangsúlyozva, hogy az év első hónapjaiban tartósan 2 százalék alatt maradt a pénzromlás üteme. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy ma közel egymillióval dolgoznak többen Magyarországon, mint korábban.

A költségvetés helyzetével kapcsolatban Hegedűs Barbara azt írta: az év eleji magasabb hiány hátterében olyan nagy állami kifizetések állnak, mint a 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíj első heti részlete vagy a fegyverpénz folyósítása.

