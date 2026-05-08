Beszéljenek a számok! A Fidesz-kormány stabil gazdasági mutatókkal adja át az országot

Hegedűs Barbara szerint a nehéz nemzetközi gazdasági környezet ellenére is kedvező adatokat mutat a magyar gazdaság, amelyek szerinte cáfolják a Fidesz-KDNP-t ért kritikákat. Közösségi oldalán hangsúlyozta:

A Fidesz kormányzása alatt az egyik legnagyobb növekedést az építőipar produkálta (Fotó: Béres Attila)

Lehet politikai hangulatot kelteni. Lehet rémhíreket gyártani. De a gazdaság állapotát végül mindig a tények mutatják meg.”

Az EU élmezőnyében a magyar gazdaság

2026 első negyedévében a magyar gazdaság növekedése az Európai Unió második legjobb eredménye volt, miután a GDP 1,7 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Emellett az ipari termelés volumene márciusban 6,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Hegedűs Barbara kiemelte:

A javuló teljesítmény mögött több tényező áll, köztük a fix 3 százalékos hitelprogram, az emelkedő családi adókedvezmények, a béremelések és a BMW-termelés felfutása.

A politikus szerint a hazai autóipar és az akkumulátorgyártó kapacitások bővülése is jelentős szerepet játszik a növekedésben.