A Fidesz-KDNP képviselői mindenkitől várják a kérdéseket a leendő miniszterek számára

Szentkirályi Alexandra a művelődési bizottság elnöke lesz majd, így ő Tarr Zoltán leendő kulturális minisztert fogja meghallgatni – írja a Magyar Nemzet. A Fidesz-KDNP listájáról mandátumot nyert politikus is várja a kérdéseket.

Tarr Zoltán leendő kulturális minisztert a hét elején hallgatják meg az Országgyűlés kulturális bizottságában

Szentkirályi azt mondta közösségi oldalára feltöltött videójában, hogy habár van bőven kérdése Tarr Zoltán terveit illetően, követői osszák meg a bejegyzése alatt kommentek között, hogy ők mit kérdeznének a miniszterjelölttől.

Latorcai Csaba, a KDNP politikusa most arra kéri az embereket, hogy írják meg neki, milyen kérdéseket tennének fel a Tisza-kormány jelöltjeinek a jövőbeni feladataikkal kapcsolatban.

Számunkra fontos, hogy az önök hangja eljusson a döntéshozókhoz. Ne feledjék: a KDNP a mindennapi emberek pártja. Azért dolgozunk, hogy az önök kérdéseit és érdekeit képviseljük a parlamentben"

– írja a politikus.

Latorcai Csaba, aki a Fidesz-KDNP pártszövetség listáján jutott mandátumhoz, szintén várja a kérdéseket, amelyeket ő és társai a parlamenti bizottságokban feltehetnek a leendő tiszás minisztereknek

Bóka János, a Fidesz leköszönő európai uniós ügyekért felelős minisztere szintén várja a kérdéseket, ő az európai uniós koordinációért felelős miniszter meghallgatásán fog részt venni.