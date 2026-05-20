A Fidesz kezdeményezi az ukrán gabonatermékek importjának tilalmát

A Fidesz-frakció szerdán arra vonatkozó törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek,, amely megtiltja az ukrán gabonatermékek behozatalát – jelentette be Gulyás Gergely frakcióvezető a Facebook-oldalán közzétett videóban. Május 13-ig volt érvényben a génkezelt ukrán gabona behozatalának tilalma, amelyet a Tisza-kormány nem hosszabított meg.
Facebook-kormányzás helyett végre érdemi cselekvést várunk! – közölte Gulyás Gergely a közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-kormány döntésének köszönhetően megnyílt az út az ukrán gabonatermékek korlátlan beáramlása előtt.

A Tisza-kormány elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását (forrás: Facebook/Bóna Szabolcs)

Elhárult az akadály a génmódosított ukrán gabona érkezése elől

A Tisza-kormány elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását, amely május 13-ig volt érvényben. Ennek köszönhetően az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra. Pedig nem kellett volna mást tennie a Magyar Péter kormányának, mint rendelettel gondoskodni a magyar gazdák és fogyasztók védelméről.

A Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátrányai"

– fogalmazott Gulyás Gergely.

A frakcióvezető figyelmeztetett: „ebből egyszer már volt baj, ez egyszer már a magyar agrárpiacon komoly válsághelyzetet idézett elő, amikor az Európai Unió kényszerítette ránk”. Akkor teljes egyetértés volt Magyarországon abban, hogy a kétes tisztaságú ukrán gabona behozatalát nem szabad megengedni, a jó minőségű magyar termékeket pedig védeni kell - tette hozzá.

A Fidesz-frakció ezért törvényjavaslatot nyújt be a jó minőségű magyar termékek védelmében.

– erősítette meg Gulyás Gergely.

 

