A Fidesz kezdeményezi az ukrán gabonatermékek importjának tilalmát

Facebook-kormányzás helyett végre érdemi cselekvést várunk! – közölte Gulyás Gergely a közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-kormány döntésének köszönhetően megnyílt az út az ukrán gabonatermékek korlátlan beáramlása előtt.

A Tisza-kormány elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását (forrás: Facebook/Bóna Szabolcs)

Elhárult az akadály a génmódosított ukrán gabona érkezése elől

A Tisza-kormány elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának a meghosszabbítását, amely május 13-ig volt érvényben. Ennek köszönhetően az ukrán gabonatermékek akadálytalanul áramlanak Magyarországra. Pedig nem kellett volna mást tennie a Magyar Péter kormányának, mint rendelettel gondoskodni a magyar gazdák és fogyasztók védelméről.

A Facebook-kormányzásnak és az újabb és újabb Netflix-epizódoknak megvannak a hátrányai"

– fogalmazott Gulyás Gergely.

A frakcióvezető figyelmeztetett: „ebből egyszer már volt baj, ez egyszer már a magyar agrárpiacon komoly válsághelyzetet idézett elő, amikor az Európai Unió kényszerítette ránk”. Akkor teljes egyetértés volt Magyarországon abban, hogy a kétes tisztaságú ukrán gabona behozatalát nem szabad megengedni, a jó minőségű magyar termékeket pedig védeni kell - tette hozzá.

A Fidesz-frakció ezért törvényjavaslatot nyújt be a jó minőségű magyar termékek védelmében.

– erősítette meg Gulyás Gergely.