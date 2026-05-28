Elítélte a Fidesz a nagyváradi rendház elleni román hatósági akciót

Szerda hajnalban a falat áttröve rontottak be a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat és a rendőrség emberei, hogy végrehajtsanak egy kilakoltatást, amiről még nincs jogszerű végzés. A kommunista időket felidéző hatósági akció ellen tiltakozását fejezte ki a Fidesz, viszont hiába telt el másfél nap az incidens óta, a Tisza-kormány és Orbán Anita külügyminiszter hallgat.
FideszFejes Rudolf AnzelmNagyváradi Polgármesteri Hivatalpremontrei rendOrbán Anita

A román hatóságok szerda hajnalban erőszakkal áttörték a nagyváradi premontrei rendház falát, lezárták a templom egy részét (a sekrestyét is) és kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm főapátot. Az egész mögött állítólag egy tévesen értelmezett bírósági végzés áll, de Orbán Anita és a magyar külügy hallgat. A Fidesz elítélte a román hatóság brutális akcióját.

Elítélte a Fidesz a nagyváradi rendház elleni román hatósági akciót

A Fidesz reakciója

A Fidesz közleményében élesen elítélte a nagyváradi premontrei rendház elleni hajnali akciót, amelyet nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú lépésnek nevezett. A párt hangsúlyozta: a romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült az eseményekről – írta a Mandiner.

A párt a közleményében kifejtette:

A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatjuk a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben”

Egy közzétett videón az látszik, ahogy az áttört fal mellett Fejes Rudolf Anzelm egy rendőrrel vitázik. A hatóságokat eredetileg az apát riasztotta, akit teljesen megrémisztett a hajnali betörés zaja. Az akciót szándékosan titokban tartották, Cristian Popescu aligazgató szerint azért, hogy a hívek ne tudják megakadályozni a munkálatokat. A történtekről bővebben az Origo cikkéből olvashatnak.

A Hír Tv-nek nyilatkozott Fejes Rudolf Anzelm apát, aki elmondta, hogy a tempolomhajón kívül csupán néhány apró helység maradt a használatukban, de már nincs illemhely, vezetékes víz és az ármaellátás is bizonytalanná vált.

Az ügyben a Fidesz mellett az RMDSZ és a Mi Hazánk Mozgalom is tiltakozását fejezte ki, de Orbán Anita külügyminisztert láthatóan mindez nem érdekli.

