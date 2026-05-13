Máris kihátrálhat a Tisza a rezsicsökkentés mögül

Kármán András keddi parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy az általános rezsivédelem fenntartása önmagában nem jelent hosszú távú megoldást. A kijelentés azért váltott ki komoly figyelmet, mert a Tisza Párt korábban még a rezsicsökkentés megőrzését és kibővítését ígérte – írta meg a Magyar Nemzet.
A pénzügyi és költségvetési bizottság ülésén a leendő pénzügyminisztert a rezsicsökkentés jövőjéről is kérdezték. Válaszában azt mondta:
a fogyasztási és jövedelmi különbségek figyelembevételével alakítanák át a rendszert. Ez a gyakorlatban rászorultsági alapú támogatást jelenthet.
Ez azt is eredményezheti, hogy a jelenlegi rendszerhez képest kevesebben részesülhetnek az állami segítségből.
A Tisza Párt februárban közzétett programjában még „Rezsicsökkentés plusz” néven szerepelt az az elképzelés, amely szerint nemcsak a lakosság, hanem a vállalkozások számára is megfizethető energiát biztosítanának.
A rezsicsökkentést korábban több, a Tisza környezetéhez sorolt gazdasági szakértő is bírálta. Köztük volt Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita, Holoda Attila és Raskó György is. Magyar Péter korábban többször tagadta, hogy ezek a szakértők meghatározó szerepet játszanának a párt döntéseiben.