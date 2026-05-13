Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Puccs készülhet Németországban – forradalmi hangulat van

Autós

Hurrá, visszatér ez a fontos alkatrész az autókba!

tisza

Máris kihátrálhat a Tisza a rezsicsökkentés mögül

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rezsicsökkentés jövőjéről beszélt a parlamenti meghallgatásán Kármán András, aki szerint az általános rezsivédelem hosszú távon nem tekinthető fenntartható megoldásnak. A kijelentés azért is érdekes, mert a Tisza Párt korábban még a rendszer kibővítését ígérte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tiszatisza pártbalogh zoltánrezsicsökkentés fenntartásKármán Andrásrezsicsökkentés

Kármán András keddi parlamenti meghallgatásán arról beszélt, hogy az általános rezsivédelem fenntartása önmagában nem jelent hosszú távú megoldást. A kijelentés azért váltott ki komoly figyelmet, mert a Tisza Párt korábban még a rezsicsökkentés megőrzését és kibővítését ígérte – írta meg a Magyar Nemzet.

Tisza Párt
Kármán András, a Tisza Párt leendő minisztere Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A pénzügyi és költségvetési bizottság ülésén a leendő pénzügyminisztert a rezsicsökkentés jövőjéről is kérdezték. Válaszában azt mondta: 

a fogyasztási és jövedelmi különbségek figyelembevételével alakítanák át a rendszert. Ez a gyakorlatban rászorultsági alapú támogatást jelenthet.

Ez azt is eredményezheti, hogy a jelenlegi rendszerhez képest kevesebben részesülhetnek az állami segítségből.

A Tisza Párt februárban közzétett programjában még „Rezsicsökkentés plusz” néven szerepelt az az elképzelés, amely szerint nemcsak a lakosság, hanem a vállalkozások számára is megfizethető energiát biztosítanának.

A rezsicsökkentést korábban több, a Tisza környezetéhez sorolt gazdasági szakértő is bírálta. Köztük volt Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita, Holoda Attila és Raskó György is. Magyar Péter korábban többször tagadta, hogy ezek a szakértők meghatározó szerepet játszanának a párt döntéseiben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!