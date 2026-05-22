Aranyszínű függönybe bújtatták a házelnök piros „vasalódeszkáját”

Aranyszínű leplet is kapott az a borzalmasan ronda, az Országház múltját és méltóságát megcsúfoló piros szék, amelyet jövő héttől akar hadrendbe állítani az új tiszás Házelnök – számolt be Németh Balázs a napok óta gyűrűző szék-ügy újabb fejleményéről.

Forsthoffer Ágnes aranyszínű függönybe bújtatta piros „vasalódeszkáját” Fotó: Facebook/Németh Balázs

A képviselő rámutatott

Forsthoffer Ágnes már korábban eldöntötte, hogy múzeumba küldi az eddig használt, 1902-ben faragott tölgyfa széket, és egy gurulós, irodai széket raknak be a helyére.”

Hozzátéve, hogy az említett szék két napja is általános megrökönyödést váltott ki, még a kormánypárti médiában is. A tiszás Telex szerkesztőségében akasztották rá a „piros vasalódeszka” gúnynevet.

Közben Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója felajánlotta, hogy az Operaház asztalosműhelye elkészíti az eddigi házelnöki szék hasonmását, hogy elkerüljék ezt a blamázst, de nem éltek a lehetőséggel.

Németh Balázs ezek fényében továbbra is tartja azon véleményét,