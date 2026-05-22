Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meg vannak számlálva Putyin napjai? Hatalmas fordulat történt, ez durva

Fontos

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán” miatt

Forsthoffer Ágnes

Aranyszínű függönybe bújtatták a házelnök piros „vasalódeszkáját”

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb fejlemény történt az országgyűlés elnökének széke ügyében. Németh Balázs a Fidesz képviselője számolt be Forsthoffer Ágnes gurulós irodai székének átváltozásáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Forsthoffer ÁgnesországgyűlésTisza Pártországgyűlés elnökOrszágház

Aranyszínű leplet is kapott az a borzalmasan ronda, az Országház múltját és méltóságát megcsúfoló piros szék, amelyet jövő héttől akar hadrendbe állítani az új tiszás Házelnök – számolt be Németh Balázs a napok óta gyűrűző szék-ügy újabb fejleményéről.

Forsthoffer Ágnes aranyszínű függönybe bújtatta piros „vasalódeszkáját”
Forsthoffer Ágnes aranyszínű függönybe bújtatta piros „vasalódeszkáját” Fotó: Facebook/Németh Balázs

A képviselő rámutatott 

Forsthoffer Ágnes már korábban eldöntötte, hogy múzeumba küldi az eddig használt, 1902-ben faragott tölgyfa széket, és egy gurulós, irodai széket raknak be a helyére.”

 Hozzátéve, hogy az említett szék két napja is általános megrökönyödést váltott ki, még a kormánypárti médiában is. A tiszás Telex szerkesztőségében akasztották rá a „piros vasalódeszka” gúnynevet.

Közben Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója felajánlotta, hogy az Operaház asztalosműhelye elkészíti az eddigi házelnöki szék hasonmását, hogy elkerüljék ezt a blamázst, de nem éltek a lehetőséggel.

Németh Balázs ezek fényében továbbra is tartja azon véleményét, 

a Tisza eddigi tevékenysége alapján nem az építés és az értékteremtés jut az ember eszébe, hanem a rombolás.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!