Aranyszínű függönybe bújtatták a házelnök piros „vasalódeszkáját”

Aranyszínű leplet is kapott az a borzalmasan ronda, az Országház múltját és méltóságát megcsúfoló piros szék, amelyet jövő héttől akar hadrendbe állítani az új tiszás Házelnök – számolt be Németh Balázs a napok óta gyűrűző szék-ügy újabb fejleményéről.
A képviselő rámutatott
Forsthoffer Ágnes már korábban eldöntötte, hogy múzeumba küldi az eddig használt, 1902-ben faragott tölgyfa széket, és egy gurulós, irodai széket raknak be a helyére.”
Hozzátéve, hogy az említett szék két napja is általános megrökönyödést váltott ki, még a kormánypárti médiában is. A tiszás Telex szerkesztőségében akasztották rá a „piros vasalódeszka” gúnynevet.
Közben Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója felajánlotta, hogy az Operaház asztalosműhelye elkészíti az eddigi házelnöki szék hasonmását, hogy elkerüljék ezt a blamázst, de nem éltek a lehetőséggel.
Németh Balázs ezek fényében továbbra is tartja azon véleményét,
a Tisza eddigi tevékenysége alapján nem az építés és az értékteremtés jut az ember eszébe, hanem a rombolás.”