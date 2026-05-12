Megvannak a Tisza frakcióvezető-helyettesei, egy agrármérnök lesz a főnökük

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője bejelentette a párt frakcióvezető-helyetteseit kedden a Facebook-oldalán.
A bejegyzés szerint Velkey György László általános frakcióvezető-helyettes, Schummer Orsolya, Kapronczai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi-Kerekes Kinga és Bódis Péter frakcióvezető-helyettes lesz. A frakcióigazgatói posztot Császár Martin kapja, aki a Tisza képviselői adatbázisa szerint agrármérnök és informatikus-közgazdász végzettséggel rendelkezik.
Megtisztelő velük és a frakció minden tagjával együtt dolgozni. Nagy feladat és komoly felelősség áll előttünk
– fogalmazott Bujdosó Andrea.
- Velkey György László korábban Magyar Péter kabinetfőnöke volt;
- Schummer Orsolya listás képviselő, a Tisza Párt dél-alföldi regionális koordinátora volt 2025-től kezdve;
- Kapronczai Balázs Baranya vármegyében nyert egyéni mandátumot, innen is származik, Villányban borászata van;
- Császár Martin, magyar agrármérnök, informatikus és közgazdász, szintén listáról szerzett mandátumot;
- Molnár Zoltán, a Tisza Nógrád megyei képviselője, külföldről költözött haza, hogy politikai pályára lépjen;
- Kalázdi-Kerekes Kinga, a Tisza Pest vármegyei koordinátora, listáról szerzett mandátumot;
- Bódis Péter egri ügyvéd, aki majdnem külföldre költözött, mielőtt úgy döntött, a Tisza Párt kötelékébe áll.
