Megvannak a Tisza frakcióvezető-helyettesei, egy agrármérnök lesz a főnökük

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője bejelentette a párt frakcióvezető-helyetteseit kedden a Facebook-oldalán.
A bejegyzés szerint Velkey György László általános frakcióvezető-helyettes, Schummer Orsolya, Kapronczai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi-Kerekes Kinga és Bódis Péter frakcióvezető-helyettes lesz. A frakcióigazgatói posztot Császár Martin kapja, aki a Tisza képviselői adatbázisa szerint agrármérnök és informatikus-közgazdász végzettséggel rendelkezik. 

A Tisza parlamenti frakcióvezető-helyettesei (b-j): Velkey György László, Schummer Orsolya , Kapronczai Balázs, Császár Martin (frakcióigazgató), Molnár Zoltán, Kalázdi-Kerekes Kinga és Bódis Péter (Kép forrása: Facebook/Bujdosó Andrea)

 

Megtisztelő velük és a frakció minden tagjával együtt dolgozni. Nagy feladat és komoly felelősség áll előttünk

– fogalmazott Bujdosó Andrea.

  • Velkey György László korábban Magyar Péter kabinetfőnöke volt;
  • Schummer Orsolya listás képviselő, a Tisza Párt dél-alföldi regionális koordinátora volt 2025-től kezdve;
  • Kapronczai Balázs Baranya vármegyében nyert egyéni mandátumot, innen is származik, Villányban borászata van;
  • Császár Martin, magyar agrármérnök, informatikus és közgazdász, szintén listáról szerzett mandátumot;
  • Molnár Zoltán, a Tisza Nógrád megyei képviselője, külföldről költözött haza, hogy politikai pályára lépjen;
  • Kalázdi-Kerekes Kinga, a Tisza Pest vármegyei koordinátora, listáról szerzett mandátumot;
  • Bódis Péter egri ügyvéd, aki majdnem külföldre költözött, mielőtt úgy döntött, a Tisza Párt kötelékébe áll.

 

