Magyar Péter döntött: eláraszthatja az országot a génmódosított ukrán gabona - botrányos részletek

25 perce
Olvasási idő: 6 perc
A veszélyhelyzet megszüntetésével kikerült a szabályozásból az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalma. A döntés új helyzetet teremt: a korábban tiltott termékek előtt megnyílt a magyar piac, ami komoly gazdasági és élelmiszerbiztonsági kérdéseket vet fel. Cikkünkből kiderül, mit okoz az ukrán gabonaimport korlátozásának feloldása.
Magyar Péter még múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy a kormány megszünteti a háborús veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzeti szabályok megszűnésével több mint húsz ukrán mezőgazdasági termék behozatali tilalma esett ki a jogrendből. A korábban blokkolt áruk – köztük a búza, kukorica, liszt vagy tojás – immár bejelentési kötelezettség mellett szabadon érkezhetnek Magyarországra.

Megnyílt a piac az ukrán gabona előtt: mi változik most, és kik fizetik meg az árát ? Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A korábbi rendszerben a határon ellenőrizték a szállítmányokat, és amennyiben a célállomás Magyarország volt, a termék nem léphetett be. Ez a gyakorlat most megszűnt, így az import előtt lényegében elhárult az akadály.

Miért vezették be eredetileg a korlátozást?

A tilalom 2023 tavaszán lépett életbe, miután az Európai Unió megnyitotta az úgynevezett „szolidaritási folyosókat” az ukrán gabona előtt. A cél az volt, hogy a termékek eljussanak harmadik országokba, azonban a gyakorlatban jelentős mennyiség Kelet-Európában ragadt.

Az olcsó ukrán gabona lenyomta az árakat, így a magyar és a régiós gazdák nem tudták értékesíteni saját terményeiket. Emellett hatósági vizsgálatok több esetben kifogásolt minőséget, toxin- és GMO-szennyezést is kimutattak.

Kétes minőség, eltérő szabályok

A probléma egyik gyökere, hogy az ukrán mezőgazdasági termelésre nem ugyanazok a szigorú előírások vonatkoznak, mint az Európai Unióban. 

Olyan növényvédő szerek és technológiák használata is elterjedt, amelyek az EU-ban tiltottak vagy korlátozottak.

Az ukrán agráriumban széles körben alkalmaznak 

  • génmódosított vetőmagokat és 
  • intenzív vegyszeres technológiákat. 

Ezek a termékek olcsóbban állíthatók elő, így jelentős versenyelőnyt jelentenek, miközben nem feltétlenül felelnek meg az uniós standardoknak.

Európai gazdák a nyomás alatt

A magyar és közép-európai gazdák már korábban is tiltakoztak az ukrán import ellen. 2025 decemberében Brüsszelben és több uniós országban is tömegtüntetések zajlottak, ahol a termelők a túlzott szabályozás és az olcsó import együttes hatása ellen léptek fel.

Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés,  Brüsszel, mezőgazdaság,  Brüsszel, 2025. december 18. Vízágyúval oszlatja a rendőrség az uniós agrárpolitikai terveket ellenző gazdatüntetést az Európai Parlament épületénél Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés,  Brüsszel, mezőgazdaság,  Brüsszel, 2025. december 18. Petárdát lőnek ki tiltakozók az uniós agrárpolitikai terveket ellenző gazdatüntetésen az Európai Parlament épületénél Brüsszelben 2
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés, Brüsszel, mezőgazdaság, Brüsszel, 2025. december 18. Rendőrségi barikádokkal állítják meg az uniós agrárpolitikai tervek ellen traktorjaikkal felvonuló gazdákat az Európai Tanács épüle
Gazdatüntetés Brüsszelben, GazdatüntetésBrüsszelben, Gazdatüntetés,  Brüsszel, mezőgazdaság,  Protestors smashed the windows of the 'Station Europe' European Parliament visitor center, during a farmers' protest to denounce the reforms of the Common Agric
Rohamrendőrök az uniós agrárpolitikai terveket ellenző gazdatüntetésen az Európai Parlament épületénél Brüsszelben 2025. december 18-án, az EU-tagállamok brüsszeli csúcstalálkozója idején. MTI/EPA/Olivier Matthys
A gazdák szerint a helyzet alapvetően igazságtalan: miközben nekik szigorú környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak kell megfelelniük, addig az importtermékek esetében ezek nem minden esetben érvényesülnek.

Az olcsóbb ukrán gabona megjelenése a piacon lefelé nyomja az árakat, ami különösen a kisebb gazdaságokat hozhatja nehéz helyzetbe.

A korlátozás feloldása után a magyar piacra nagyobb mennyiségben érkezhet ukrán gabona és más mezőgazdasági termék. 

A Fidesz-EP képviselője Dömötör Csaba és a MAGOSZ főtitkára is hangsúlyozta: gazdák ezrei várják a választ arra, hogy az új kormány tervez-e import korlátozó intézkedéséket bevezetni.

