Magyar Péter döntött: eláraszthatja az országot a génmódosított ukrán gabona - botrányos részletek

Magyar Péter még múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy a kormány megszünteti a háborús veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzeti szabályok megszűnésével több mint húsz ukrán mezőgazdasági termék behozatali tilalma esett ki a jogrendből. A korábban blokkolt áruk – köztük a búza, kukorica, liszt vagy tojás – immár bejelentési kötelezettség mellett szabadon érkezhetnek Magyarországra.
A korábbi rendszerben a határon ellenőrizték a szállítmányokat, és amennyiben a célállomás Magyarország volt, a termék nem léphetett be. Ez a gyakorlat most megszűnt, így az import előtt lényegében elhárult az akadály.
Miért vezették be eredetileg a korlátozást?
A tilalom 2023 tavaszán lépett életbe, miután az Európai Unió megnyitotta az úgynevezett „szolidaritási folyosókat” az ukrán gabona előtt. A cél az volt, hogy a termékek eljussanak harmadik országokba, azonban a gyakorlatban jelentős mennyiség Kelet-Európában ragadt.
Az olcsó ukrán gabona lenyomta az árakat, így a magyar és a régiós gazdák nem tudták értékesíteni saját terményeiket. Emellett hatósági vizsgálatok több esetben kifogásolt minőséget, toxin- és GMO-szennyezést is kimutattak.
Kétes minőség, eltérő szabályok
A probléma egyik gyökere, hogy az ukrán mezőgazdasági termelésre nem ugyanazok a szigorú előírások vonatkoznak, mint az Európai Unióban.
Olyan növényvédő szerek és technológiák használata is elterjedt, amelyek az EU-ban tiltottak vagy korlátozottak.
Az ukrán agráriumban széles körben alkalmaznak
- génmódosított vetőmagokat és
- intenzív vegyszeres technológiákat.
Ezek a termékek olcsóbban állíthatók elő, így jelentős versenyelőnyt jelentenek, miközben nem feltétlenül felelnek meg az uniós standardoknak.
Európai gazdák a nyomás alatt
A magyar és közép-európai gazdák már korábban is tiltakoztak az ukrán import ellen. 2025 decemberében Brüsszelben és több uniós országban is tömegtüntetések zajlottak, ahol a termelők a túlzott szabályozás és az olcsó import együttes hatása ellen léptek fel.
A gazdák szerint a helyzet alapvetően igazságtalan: miközben nekik szigorú környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak kell megfelelniük, addig az importtermékek esetében ezek nem minden esetben érvényesülnek.
Az olcsóbb ukrán gabona megjelenése a piacon lefelé nyomja az árakat, ami különösen a kisebb gazdaságokat hozhatja nehéz helyzetbe.
A korlátozás feloldása után a magyar piacra nagyobb mennyiségben érkezhet ukrán gabona és más mezőgazdasági termék.
A Fidesz-EP képviselője Dömötör Csaba és a MAGOSZ főtitkára is hangsúlyozta: gazdák ezrei várják a választ arra, hogy az új kormány tervez-e import korlátozó intézkedéséket bevezetni.