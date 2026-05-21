Magyar Péter döntött: eláraszthatja az országot a génmódosított ukrán gabona - botrányos részletek

Magyar Péter még múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy a kormány megszünteti a háborús veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzeti szabályok megszűnésével több mint húsz ukrán mezőgazdasági termék behozatali tilalma esett ki a jogrendből. A korábban blokkolt áruk – köztük a búza, kukorica, liszt vagy tojás – immár bejelentési kötelezettség mellett szabadon érkezhetnek Magyarországra.

Megnyílt a piac az ukrán gabona előtt: mi változik most, és kik fizetik meg az árát ?

A korábbi rendszerben a határon ellenőrizték a szállítmányokat, és amennyiben a célállomás Magyarország volt, a termék nem léphetett be. Ez a gyakorlat most megszűnt, így az import előtt lényegében elhárult az akadály.

Miért vezették be eredetileg a korlátozást?

A tilalom 2023 tavaszán lépett életbe, miután az Európai Unió megnyitotta az úgynevezett „szolidaritási folyosókat” az ukrán gabona előtt. A cél az volt, hogy a termékek eljussanak harmadik országokba, azonban a gyakorlatban jelentős mennyiség Kelet-Európában ragadt.

Az olcsó ukrán gabona lenyomta az árakat, így a magyar és a régiós gazdák nem tudták értékesíteni saját terményeiket. Emellett hatósági vizsgálatok több esetben kifogásolt minőséget, toxin- és GMO-szennyezést is kimutattak.