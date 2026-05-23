Gaudi-Nagy Tamás közösségi oldalán jelentette be, hogy jogi lépéseket tesz a miniszterelnökkel szemben, miután szerinte valótlanul állították róla, hogy köze volt a K. Endre-féle kegyelmi kérelemhez. Az ügyvéd hangsúlyozta: nem ő írta és nem is ő nyújtotta be a dokumentumot, és ezt a nyilvánosságra hozott iratok sem támasztják alá.

Gaudi-Nagy Tamás feljelenti Magyar Pétert

A jogász szerint a közzétett dokumentumok egyikében sem szerepel a neve, és azok egyértelműen rögzítik, hogy a kegyelmi kérelmet az érintett felesége terjesztette elő. Állítása szerint semmilyen lobbitevékenységet nem végzett, és nem tett a hivatásával összeegyeztethetetlen lépést az ügyben.