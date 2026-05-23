Gaudi-Nagy Tamás feljelenti Magyar Pétert

Gaudi-Nagy Tamás közösségi oldalán jelentette be, hogy jogi lépéseket tesz a miniszterelnökkel szemben, miután szerinte valótlanul állították róla, hogy köze volt a K. Endre-féle kegyelmi kérelemhez. Az ügyvéd hangsúlyozta: nem ő írta és nem is ő nyújtotta be a dokumentumot, és ezt a nyilvánosságra hozott iratok sem támasztják alá.
A jogász szerint a közzétett dokumentumok egyikében sem szerepel a neve, és azok egyértelműen rögzítik, hogy a kegyelmi kérelmet az érintett felesége terjesztette elő. Állítása szerint semmilyen lobbitevékenységet nem végzett, és nem tett a hivatásával összeegyeztethetetlen lépést az ügyben.
Gaudi-Nagy Tamás közölte azt is, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara közleményben állt ki mellette, több ügyvédkollégája pedig támogatásáról biztosította. Hozzátette, hogy felvette a kapcsolatot Schiffer András ügyvéddel a szükséges jogi lépések előkészítése érdekében.
A közleményében élesen bírálta a miniszterelnök nyilatkozatait, és azt írta:
Mindezek alapján egyértelmű, hogy a kényszerítő és besározó szándékkal május 19-én tartott sajtótájékoztatójával, továbbá az azt megelőző, majd azt követő, nekem címzett nyilvános közléseivel Magyar Péter miniszterelnök jogtalan hátrányokozás célzatával, hivatali helyzetével visszaélve teljesen alaptalanul sértette meg jó hírnevemet és követett el sérelmemre több súlyos bűncselekményt… Mindezért kemény büntetőjogi és polgári jogi elégtételt fogok venni rajta rövidesen, a megfelelő eljárások megindításával.