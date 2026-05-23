Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eltévedt a Kapitány? Furcsa mondatok hagyták el a miniszter száját a MOL-robbanás után

Sport

A Fraditól távozó válogatott csatárt már be is jelentette új klubja

Magyar Péter

Gaudi-Nagy Tamás feljelenti Magyar Pétert

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gaudi-Nagy Tamás szerint alaptalanul hozták összefüggésbe a kegyelmi üggyel, ezért büntető- és polgári eljárásokat indít Magyar Péter ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterschiffer andrásgaudi - nagy tamásbudapesti ügyvédi kamara

Gaudi-Nagy Tamás közösségi oldalán jelentette be, hogy jogi lépéseket tesz a miniszterelnökkel szemben, miután szerinte valótlanul állították róla, hogy köze volt a K. Endre-féle kegyelmi kérelemhez. Az ügyvéd hangsúlyozta: nem ő írta és nem is ő nyújtotta be a dokumentumot, és ezt a nyilvánosságra hozott iratok sem támasztják alá.

Gaudi-Nagy Tamás feljelenti Magyar Pétert
Gaudi-Nagy Tamás feljelenti Magyar Pétert
Fotó: Markovics Gábor

A jogász szerint a közzétett dokumentumok egyikében sem szerepel a neve, és azok egyértelműen rögzítik, hogy a kegyelmi kérelmet az érintett felesége terjesztette elő. Állítása szerint semmilyen lobbitevékenységet nem végzett, és nem tett a hivatásával összeegyeztethetetlen lépést az ügyben.

A Tisza Párt javaslata támadás a keresztény kultúra ellen?

 

Gaudi-Nagy Tamás közölte azt is, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara közleményben állt ki mellette, több ügyvédkollégája pedig támogatásáról biztosította. Hozzátette, hogy felvette a kapcsolatot Schiffer András ügyvéddel a szükséges jogi lépések előkészítése érdekében.

A közleményében élesen bírálta a miniszterelnök nyilatkozatait, és azt írta:

Mindezek alapján egyértelmű, hogy a kényszerítő és besározó szándékkal május 19-én tartott sajtótájékoztatójával, továbbá az azt megelőző, majd azt követő, nekem címzett nyilvános közléseivel Magyar Péter miniszterelnök jogtalan hátrányokozás célzatával, hivatali helyzetével visszaélve teljesen alaptalanul sértette meg jó hírnevemet és követett el sérelmemre több súlyos bűncselekményt… Mindezért kemény büntetőjogi és polgári jogi elégtételt fogok venni rajta rövidesen, a megfelelő eljárások megindításával.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!