Így kerülhet be a genderlobbi az iskolákba

Lannert Judit oktatási miniszter egyik első döntése az volt, hogy radikális baloldali aktivistákat fogadott, és őket kérdezte meg arról, hogy mi legyen az iskolákban. Köztük voltak LMBTQ-aktivisták is, csak hogy a genderlobbi se maradjon ki – írta az Ellenpont pénteken.
A lap hozzáteszi, egyikük például az elmúlt években
minden Pride kapcsán megjelent, hol rendőrségi beadványokat készített, hol tüntetéseket szervezett.
Szoros kapcsolatát a politikával az is jelzi, hogy Karácsony Gergely főpolgármester is beválasztotta egyik munkacsoportjába.
Lannert Juditról eddig is lehetett tudni, hogy támogatja az LMBTQ-lobbit, most úgy tűnik, hogy az iskolákba is be akarja engedni, ehhez pedig nem mást, hanem
Török Virág LMBTQ-aktivistát szemelhette ki közreműködőnek, vagy ajánlották melegen.
A genderlobbi egyelőre megállíthatatlanul zakatol az iskolák felé
Az általa fogadott két aktivista eddigi életútja pedig jól bizonyítja, hogy tevékenységükkel a Pride-ot és az LMBTQ-mozgalmat építették.
Az aktivista Török Virágról hamar kiderül a nemzetközi jogvédő szervezet honlapjáról, hogy
- ő az Amnesty International IFI tagozatának vezetője,
- ő volt az, aki a tavalyi pécsi Pride-ot megelőzően át akart adni egy petíciót a rendőrségnek, hogy a tiltás ellenére biztosítsák a vonulásukat,
- az LMBTQ.hu, Sokszínű Magyarországért nevű szerveződés keretében is beszélgetett a „Politikai érdekek az emberi jogok" témájában.
A Lannert Judit oktatási miniszter által néhány napja fogadott Amnesty-s aktivisták megjelenéséből is látszik, hogy a szélsőliberális LMBTQ-lobbi begyűrűzött Magyar Péter kormányának munkájába, és erre komoly fogadókészség van az újonnan kinevezett oktatási miniszter részéről ebbe az irányba.
