Így kerülhet be a genderlobbi az iskolákba

Lannert Judit oktatási miniszter LMBTQ-aktivistákat fogadott, vajon elkezdődött a genderlobbi beszivárgása az iskolákba? Török Virág LMBTQ-aktivistát szemelhették ki közreműködőnek. Az Ellenpont bemutatta a genderlobbista aktivistát.
Lannert Judit oktatási miniszter egyik első döntése az volt, hogy radikális baloldali aktivistákat fogadott, és őket kérdezte meg arról, hogy mi legyen az iskolákban. Köztük voltak LMBTQ-aktivisták is, csak hogy a genderlobbi se maradjon ki – írta az Ellenpont pénteken.

Az Amnesty International aktivistái Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel egyeztettek. Úton a genderlobbi az iskolákba.
A lap hozzáteszi, egyikük például az elmúlt években

minden Pride kapcsán megjelent, hol rendőrségi beadványokat készített, hol tüntetéseket szervezett.

Szoros kapcsolatát a politikával az is jelzi, hogy Karácsony Gergely főpolgármester is beválasztotta egyik munkacsoportjába.

Lannert Juditról eddig is lehetett tudni, hogy támogatja az LMBTQ-lobbit, most úgy tűnik, hogy az iskolákba is be akarja engedni, ehhez pedig nem mást, hanem

Török Virág LMBTQ-aktivistát szemelhette ki közreműködőnek, vagy ajánlották melegen.

A genderlobbi egyelőre megállíthatatlanul zakatol az iskolák felé

Az általa fogadott két aktivista eddigi életútja pedig jól bizonyítja, hogy tevékenységükkel a Pride-ot és az LMBTQ-mozgalmat építették.

Kezdődik? Már az Amnesty aktivistái egyeztettek az új oktatási miniszterrel

Az aktivista Török Virágról hamar kiderül a nemzetközi jogvédő szervezet honlapjáról, hogy

  • ő az Amnesty International IFI tagozatának vezetője,
  • ő volt az, aki a tavalyi pécsi Pride-ot megelőzően át akart adni egy petíciót a rendőrségnek, hogy a tiltás ellenére biztosítsák a vonulásukat,
  • az LMBTQ.hu, Sokszínű Magyarországért nevű szerveződés keretében is beszélgetett a „Politikai érdekek az emberi jogok" témájában.

A Lannert Judit oktatási miniszter által néhány napja fogadott Amnesty-s aktivisták megjelenéséből is látszik, hogy a szélsőliberális LMBTQ-lobbi begyűrűzött Magyar Péter kormányának munkájába, és erre komoly fogadókészség van az újonnan kinevezett oktatási miniszter részéről ebbe az irányba.

A teljes cikk az Ellenpont honlapján olvasható.

