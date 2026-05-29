Így kerülhet be a genderlobbi az iskolákba

Lannert Judit oktatási miniszter egyik első döntése az volt, hogy radikális baloldali aktivistákat fogadott, és őket kérdezte meg arról, hogy mi legyen az iskolákban. Köztük voltak LMBTQ-aktivisták is, csak hogy a genderlobbi se maradjon ki – írta az Ellenpont pénteken.

Az Amnesty International aktivistái Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel egyeztettek. Úton a genderlobbi az iskolákba.

A lap hozzáteszi, egyikük például az elmúlt években

minden Pride kapcsán megjelent, hol rendőrségi beadványokat készített, hol tüntetéseket szervezett.

Szoros kapcsolatát a politikával az is jelzi, hogy Karácsony Gergely főpolgármester is beválasztotta egyik munkacsoportjába.

Lannert Juditról eddig is lehetett tudni, hogy támogatja az LMBTQ-lobbit, most úgy tűnik, hogy az iskolákba is be akarja engedni, ehhez pedig nem mást, hanem

Török Virág LMBTQ-aktivistát szemelhette ki közreműködőnek, vagy ajánlották melegen.

A genderlobbi egyelőre megállíthatatlanul zakatol az iskolák felé

Az általa fogadott két aktivista eddigi életútja pedig jól bizonyítja, hogy tevékenységükkel a Pride-ot és az LMBTQ-mozgalmat építették.