Titkosszolgálati játszmák: Magyar Péter varsói látogatása mögött súlyos érdekek állnak

A lap által feltárt összefüggésekre reagálva Georg Spöttle a Hír TV Híradójában kifejtette: Varsónak és Brüsszelnek elemi érdeke Magyar Péter pártjának felkarolása, és titkosszolgálati fegyvereket is bevetettek a győzelem érdekében. A biztonságpolitikai szakértő rámutatott, hogy a barátinak tűnő politikai kapcsolatok mögött kőkemény elvárások húzódnak: a külföldi támogatás ára az, hogy a hazai ipart és lakosságot veszélyeztetve elvágják az orosz kőolaj- és földgázszállításokat, és asszisztáljanak Ukrajna gyorsított uniós integrációjához.
Mivel az Orbán-kormány, Magyarország érdekei mentén politizálva ellenállt ennek a két követelésnek, Manfred Weber és Donald Tusk minden reményét Magyar Péterbe helyezte és támogatta a Tisza Párt vezérét.
Tehát megpróbálták befolyásolni a magyar politikát, elképzelhető, hogy akár ugye pénzekkel is, nem csak ideológiailag”
– vélekedett a biztonságpolitikai szakértő
A támogatás ára
Spöttle arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Péter és Donald Tusk közötti találkozó feltűnően barátságos hangulatban zajlott — szerinte nem véletlenül.
Az a mondat különösen megütötte a fülemet, amikor Donald Tusk kifejezetten arra kérte Magyar Pétert, hogy Magyarország szakítsa meg mind a kőolaj-, mind a földgázszállításokat Oroszország felől”
– mutatott rá. A szakértő szerint a találkozó egyértelműen megmutatta, miért volt kiemelten fontos Brüsszelnek és Varsónak, hogy Magyar Péter hatalomra kerülhessen.