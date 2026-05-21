Titkosszolgálati játszmák: Magyar Péter varsói látogatása mögött súlyos érdekek állnak

A lap által feltárt összefüggésekre reagálva Georg Spöttle a Hír TV Híradójában kifejtette: Varsónak és Brüsszelnek elemi érdeke Magyar Péter pártjának felkarolása, és titkosszolgálati fegyvereket is bevetettek a győzelem érdekében. A biztonságpolitikai szakértő rámutatott, hogy a barátinak tűnő politikai kapcsolatok mögött kőkemény elvárások húzódnak: a külföldi támogatás ára az, hogy a hazai ipart és lakosságot veszélyeztetve elvágják az orosz kőolaj- és földgázszállításokat, és asszisztáljanak Ukrajna gyorsított uniós integrációjához.

Georg Spöttle szerint Magyar Péter varsói látogatása mögött szövevényes érdekek állnak (forrás: AFP)

Mivel az Orbán-kormány, Magyarország érdekei mentén politizálva ellenállt ennek a két követelésnek, Manfred Weber és Donald Tusk minden reményét Magyar Péterbe helyezte és támogatta a Tisza Párt vezérét.

Tehát megpróbálták befolyásolni a magyar politikát, elképzelhető, hogy akár ugye pénzekkel is, nem csak ideológiailag”

– vélekedett a biztonságpolitikai szakértő