Brutális támadás érte a jobboldali médiát Magyarországon – itt vannak a felháborító részletek

Hiába ért véget a választási kampány, annak súlyos befolyásolása után sem áll le a Google – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A hírportál rámutatott: az algoritmus frissítésére hivatkozva megpróbálja teljesen ellehetetleníteni a jobboldali portálokat Magyarországon, amely gazdasági, presztízsbeli és piaci hátrányokat okoz többek között a Mandinernek, a Magyar Nemzetnek és az Origónak is.

A Mandiner az állította: a piacon egyeduralkodó keresőportál már tavaly július óta akadályozza, hogy hírei eljuthassanak az olvasókhoz: miután elsőként írtak Sebestyén József tragédiájáról, a Google Discoverből érkező kattintások száma 78 százalékkal, a Google keresőjéből érkezők pedig 21 százalékkal csökkentek az előző három hónap átlagához viszonyítva, egyik napról a másikra. Mindezt úgy, hogy nem változtattak szerkesztőségi munkarendjükön vagy technikai infrastruktúrájukon. Úgy vélik,

nem életszerű, hogy miközben elsőként és kiemelten foglalkoztunk az év egyik legfontosabb külpolitikai botrányával, egyik napról a másikra eltűnik a Google Discoverből érkező olvasóink csaknem 80 százaléka.

Hiába tettek meg mindent annak érdekében, hogy releváns választ kapjanak a Google magyarországi és régiós vezetőitől, ám a vállalati sablonreakción kívül más nem érkezett, pedig az általuk bemutatott adatsorok egyértelmű képet mutattak. Tavaly a legmagasabb és legalacsonyabb egyetlen napra vonatkozó Discover-kattintásszám közötti különbség meghaladta az 1,3 milliót – szerintük ez az ingadozás a magyar médiapiaci környezetben erősen rendhagyó.

Politikai alapon nyomja el az eléréseket a Google

Az elmúlt hónapokban több Google-közeli szakértővel és elemzővel beszéltek, névvel egyikük sem vállalta az álláspontját, mondván, az amerikai óriáscég számos területen tudna ártani nekik. Állították:

a Google igenis képes politikai okokból „tekergetni” a weboldalak elérést, utána pedig könnyedén mutogathat az algoritmus működésére a hivatalos kommunikációjában.

A Mandiner felhívta a figyelmet a legfrissebb statisztikákra, amelyek azt mutatják, a választások után is folytatják a hadjáratot a tengerentúlról, méghozzá a bevált recept szerint: a múlt héten, ismét egyik napról a másikra a Google Discoverből érkező kattintások száma 87 százalékkal, a Google keresőjéből érkezők csaknem 60 százalékkal zuhantak vissza. Ismét leszögezték: mindezt úgy, hogy nem változtattak szerkesztőségi munkarenden vagy technikai infrastruktúrán, ahogyan a hirdetési stratégián sem.