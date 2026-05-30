Brutális támadás érte a jobboldali médiát Magyarországon – itt vannak a felháborító részletek

Hiába ért véget a választási kampány, annak súlyos befolyásolása után sem áll le a Google – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A hírportál rámutatott: az algoritmus frissítésére hivatkozva megpróbálja teljesen ellehetetleníteni a jobboldali portálokat Magyarországon, amely gazdasági, presztízsbeli és piaci hátrányokat okoz többek között a Mandinernek, a Magyar Nemzetnek és az Origónak is.
A Mandiner az állította: a piacon egyeduralkodó keresőportál már tavaly július óta akadályozza, hogy hírei eljuthassanak az olvasókhoz: miután elsőként írtak Sebestyén József tragédiájáról, a Google Discoverből érkező kattintások száma 78 százalékkal, a Google keresőjéből érkezők pedig 21 százalékkal csökkentek az előző három hónap átlagához viszonyítva, egyik napról a másikra. Mindezt úgy, hogy nem változtattak szerkesztőségi munkarendjükön vagy technikai infrastruktúrájukon. Úgy vélik,
nem életszerű, hogy miközben elsőként és kiemelten foglalkoztunk az év egyik legfontosabb külpolitikai botrányával, egyik napról a másikra eltűnik a Google Discoverből érkező olvasóink csaknem 80 százaléka.
Hiába tettek meg mindent annak érdekében, hogy releváns választ kapjanak a Google magyarországi és régiós vezetőitől, ám a vállalati sablonreakción kívül más nem érkezett, pedig az általuk bemutatott adatsorok egyértelmű képet mutattak. Tavaly a legmagasabb és legalacsonyabb egyetlen napra vonatkozó Discover-kattintásszám közötti különbség meghaladta az 1,3 milliót – szerintük ez az ingadozás a magyar médiapiaci környezetben erősen rendhagyó.
Politikai alapon nyomja el az eléréseket a Google
Az elmúlt hónapokban több Google-közeli szakértővel és elemzővel beszéltek, névvel egyikük sem vállalta az álláspontját, mondván, az amerikai óriáscég számos területen tudna ártani nekik. Állították:
a Google igenis képes politikai okokból „tekergetni” a weboldalak elérést, utána pedig könnyedén mutogathat az algoritmus működésére a hivatalos kommunikációjában.
A Mandiner felhívta a figyelmet a legfrissebb statisztikákra, amelyek azt mutatják, a választások után is folytatják a hadjáratot a tengerentúlról, méghozzá a bevált recept szerint: a múlt héten, ismét egyik napról a másikra a Google Discoverből érkező kattintások száma 87 százalékkal, a Google keresőjéből érkezők csaknem 60 százalékkal zuhantak vissza. Ismét leszögezték: mindezt úgy, hogy nem változtattak szerkesztőségi munkarenden vagy technikai infrastruktúrán, ahogyan a hirdetési stratégián sem.
Emlékeztettek arra is, a Facebook is rendszeresen korlátozta a jobboldali tartalmakat. Példaként említették egy, Rod Dreher által írt véleménycikk szemléjét, amelyet a közösségi oldal azért kifogásolt, mert egyes állításait ténybelinek minősítette és vitatta, noha a lap szerint azok értékítéletek voltak. A Mandiner állítása szerint a Facebooknál azt a tanácsot kapták, hogy lehetőleg ne foglalkozzanak Dreher írásaival, mivel a szerzőt sok bejelentés miatt „veszélyes” kategóriába sorolták. Később a platform a lap szerint azt is kifogásolta, hogy hírt adnak Toroczkai László politikai akcióiról, majd 2021 decemberében korlátozást alkalmazott egy, a március 15-i Mi Hazánk-tüntetésről szóló, hónapokkal korábban megjelent cikk Facebook-megosztása miatt.