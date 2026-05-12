Nem koronázatlan királynő a leendő igazságügyi miniszter – Görög Mártát a diákjai értékelték

Kedden került sor Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt meghallgatására az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában. A korábbi egyetemi oktató személyét és tanítási módszertanát remekül tükrözik azok az értékelések, amelyeket egykori diákjai hagytak a MarkMyProfessor oldalon. A hallgatók ezen a felületen anonim módon adhatnak visszajelzést az oktatókról, egy egytől ötig terjedő skálán értékelve munkájukat, fellépésüket.

Görög Márta az egykori hallgatói szemében

A professzor az ötpontos értékelési rendszerben összesítve 3,67-es átlagot ért el. Az értékelési szempontokat az oktatási követelmény teljesíthetősége, a tárgy hasznossága, az oktató felkészültsége, továbbá előadásmódja és segítőkészsége jelenti. Az oldalon jelenleg 85 anonim egyetemi hallgató véleménye olvasható, azonban a – jellemzően negatív – értékelések szöveges része jelenleg moderálás alatt áll.

Görög Márta kapcsán vegyes vélemények olvashatóak az az oldalon.

Eddig azt hittem, hogy korrekt ember, de rá kellett jönnöm, hogy hangulatember. Egyáltalán nem érdekli, hogy az ember mit tud, vagy mit nem. Van még mit fejlődnie. Szerintem, jobb ha felhagy az egyetemi oktatói pályával, mert nem neki való. Aki nem tudja az érzelmeit külön választani a vizsgázó személyétől, inkább menjen el takarítani, de ne tanítson, főleg nem egy egyetemen!”

– fogalmazta meg tapasztalatait az egyik hallgató a polgári jog tárgy kapcsán.

Összességében egy 2.5-3 csillagra értékelném, de nem mondom, hogy nem jutott néha eszembe a megkínzása. Ha választhatnék soha többet nem vennék fel hozzá semmit”

– írta egy másik diák ugyanehhez a tárgyhoz, az értékelés négy egyetértő reakciót kapott.

Jó voltam polgárból, nem vagyok elfogult, de borzasztó előadást tart! Felkészületlen. Polgári jogot nem így kellene tanítani. Jópofizni próbál, de nagyon nem megy neki sajnos.... Példákat kér a hallgatóságtól, 3–4 embert is megkérdez a helyes válaszról, elmegy az idő a hülyeségekkel...”

– osztotta meg tapasztalatait egy másik joghallgató.

A negatív vélemények mellett többen arról számoltak be, hogy Görög Márta segítette őket a szakdolgozatuk megírásában, más hallgatók pedig a jogász-tanár háttértudását méltatják.