Gulyás Gergely: A miniszterelnök hazugsággal vádol, pedig ő állít valótlant

Gulyás Gergely a közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter hazugsággal vádolta meg a leköszönő kancelláriaminisztert. Magyar Péter hétfő este 10 óráig adott haladékot az ügyvezető minisztereknek, hogy tájékoztassák őt arról, hogy a szombati kinevezése óta vállaltak-e pénzügyi kötelezettséget és/vagy hoztak-e állami vezetői döntést Magyar „miniszterelnöki engedélye” nélkül.

A Fidesz frakcióvezetője válaszában azt írta: „A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant.”

Gulyás Gergely szerint a választások után kizárólag olyan ügyekben született döntés, amelyek esetében az eljárások még az április 12-i választás előtt megindultak.

Példaként említette azokat a pályázatokat, amelyeket korábban, még a Fidesz-kormány idején kiírtak.

Hangsúlyozta:

a választások után a kormány nem írt ki új pályázatokat, és nem vállalt olyan új kötelezettségeket sem, amelyek érdemi költségvetési hatással jártak volna.

A politikus szerint félrevezető az a táblázat, amelyet Magyar Péter tett közzé kedden a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely válaszában úgy fogalmazott:

még az új miniszterelnök törvényben meghatározott fizetésének megállapítása is jogi és pénzügyi kötelezettségvállalásnak minősülhet.

„Nem korrekt ezért akár a hivatalból távozó kormányt, akár engem hazugsággal vádolni” – tette hozzá Gulyás, aki egy évre vállalta a Fidesz parlamenti frakciójának vezetését.