Gulyás Gergely: A Tisza felszámolja a szigorú migrációs politikát

„A Tisza Párt alkotmánymódosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, aki szerint a kormány által benyújtott módosítások alapvetően változtathatják meg Magyarország migrációs politikáját.

Gulyás Gergely Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja: bár a Tisza Párt a kampányban elsősorban gazdasági és jóléti ígéretekkel kampányolt, ezekből eddig semmit sem kezdett megvalósítani. Ezzel szemben az Alaptörvény és az országgyűlési törvény módosítására benyújtott javaslatok szerinte több kérdést vetnek fel, mint amennyit megoldanak.

Felszámolják a védekezés lehetőségét

Gulyás Gergely különösen aggasztónak nevezte az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének teljes törlését. A politikus szerint ezzel a kormánytöbbség nemcsak a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését készíti elő, hanem

azt az alkotmányos alapot is felszámolja, amely eddig lehetővé tette a migrációs paktum elutasítását és az illegális bevándorlással szembeni fellépést.

A fideszes politikus szerint mindebből az következik, hogy a Tisza-kormány hosszabb távon el akarja fogadni az európai migrációs paktumot.

Gulyás úgy véli, ez nemcsak Magyarország érdekeivel ellentétes, hanem a Tisza Párt kampányban tett ígéreteivel is szembemegy, hiszen korábban azt állították, hogy a Fidesz–KDNP-kormányok által képviselt szigorú migrációs politikán nem változtatnának.

A frakcióvezető végül hangsúlyozta: aki továbbra is elutasítja a migrációt, az jelen formájában nem támogathatja az alkotmánymódosítást.