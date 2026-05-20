Gulyás Gergely: A Tisza-kormány miatt veszélybe kerülhetnek a magyar gazdák

„A Tisza-kormány Facebook-kormányzást folytat, ezért érdemi munkára nincs ideje” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, aki szerint a kabinet mulasztása miatt ismét veszélybe kerülhetnek a magyar gazdák érdekei az ukrán mezőgazdasági importtal kapcsolatban.

Gulyás Gergely Budapest 2026.04.23. Fotó: Ficsor Márton
Gulyás Gergely Fotó: Facebook

A Fidesz frakcióvezetője emléeztetett, hogy a Tisza Párt vezette kormány hivatalba lépése óta nem korlátozza az ukrán mezőgazdasági termékek magyarországi behozatalát. Gulyás szerint ez azért különösen veszélyes, mert az Ukrajnából érkező olcsó és gyenge minőségű termények olyan növényvédőszerekkel készülhetnek, amelyeket az Európai Unióban már betiltottak.

A fideszes politikus szerint mindez súlyosan veszélyezteti a magyar agráriumot és az élelmiszerpiacot is. 

A korábbi Fidesz–KDNP-kormány az ukrán gabonaimport korlátozásával próbálta védeni a hazai termelőket, ezt a rendszert állítanák most vissza.

Gulyás Gergely bejelentette: a Fidesz–KDNP-frakció törvényjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy újra bevezessék a magyar gazdákat védő intézkedéseket, valamint visszaállítsák az Ukrajnából származó élelmiszerekre vonatkozó importtilalmat.

 

