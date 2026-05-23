Gulyás Gergely az RTL korrektségéről: nem kevés kívánnivalót hagy maga után

Az RTL tegnapi híradójában valótlan állításokat közölt, valós tényeket pedig elhallgatott a Miniszterelnökség döntése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő által a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak kifizetett támogatásról. Ez sajnos nem az első eset az elmúlt hetekben − hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.
Az MI Kutató Központ Nonprofit Kft.-t olyan egyetemi oktatók és kutatók hozták létre, akik az ELTE háttérintézményében, illetve a Károli Egyetemen egyetemi professzorként a Mesterséges Intelligencia kutatásával, mint a 21. század csúcstechnológiájával, ennek társadalmi és állami integrációjával, – különös tekintettel a mesterséges intelligencia társadalmi hatásaira – foglalkoznak. Aligha vitás, hogy mindez a jövő egyik kulcskérdése, ezért helyes volt támogatni a Központot.
Miután egy közéleti ügyben, a Tisza Párt rendezvényéről készült kép kapcsán - bár saját szakterületet érintően, de politikai vitát kiváltva - a szervezet megszólalt, ezért azóta ezzel a “bélyeggel” tartja számon őket a sajtó balliberális része.
A polgári kormány hosszútávú együttműködést tervezett a Kutatóközponttal, azonban a választások után a szervezet közölte, hogy kutatói erre nem látnak garanciát, ezért
az idei évre megítélt támogatást teljes egészében visszafizették.
Ezt az RTL Híradó elhallgatta.
Nem igaz az RTL azon állítása, hogy elszámolási határidőt módosítottunk volna. Semmilyen határidőt nem módosítottunk. A tavalyi támogatással idén el kell számolni. Nem igaz, hogy az RTL-től engem vagy a frakció sajtóosztályát ebben az ügyben keresték volna.
Ez sajnos nem előzmény nélküli. Néhány nappal korábban az RTL - szintén anélkül, hogy megkérdeztek volna - a Rákóczi Szövetség és az Erőszakkutató Központ támogatásáról tudósított valótlanságokat állítva.
A Rákóczi Szövetség az ország legnagyobb, 36 ezer tagot számláló civil szervezete 20 ezer gyermeket táboroztat évente. A 2026-os választás előtti kifizetésnek feltüntetni egy kormányhatározaton alapuló 2025-ös, év eleji támogatást, ahogyan az RTL tette, szintén csak alaptalan hergelésnek minősíthető.
A Rákóczi Szövetség évtizedek óta a magyar nemzetpolitika egyik zászlóshajója, programjai, tevékenysége több millió emberhez (jelentős mértékben gyermekekhez, köztük nagy számban hátrányos helyzetűekhez) jut el, és az egész Kárpát-medencei magyarság javát szolgálja.
Az RTL által szintén támadott Erőszakkutató Központ Gellért Ádám, a XX. századi történelem, a kommunizmus és a holokauszt, a koncepciós perek egyik legkiválóbb történésze által vezetett történészközösség kutatásait támogatja. Tevékenységük komoly tudományos érték és a legkevésbé sem vádolhatóak azzal, hogy a leköszönt kormány történelemszemléletéhez igazodó kutatásai eredményeik lennének.
Mindenesetre örülök annak, hogy az RTL hírét bemondó Erős Antóniához köthető civil szervezet, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 2018 óta közel 200 millió Ft (pontosan 195.327.595 Ft) kormányzati támogatásban részesült − többek között a Miniszterelnökség részéről is.
Mindez azért történt így, mert az alapítvány az egyik legjobb a maga területén és fantasztikusan gondozza a cukorbeteg emberek ezreinek az ügyeit, ezért nyilvánosan tiltakoznék, ha ennek az elismerésre méltó munkának a támogatását úgy állítanák be, úgy tüntetnék fel valótlan színben, valótlan állításokkal, ahogyan azt az RTL a másik három civil szervezet esetében tette.