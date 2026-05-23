Gulyás Gergely az RTL korrektségéről: nem kevés kívánnivalót hagy maga után

Az RTL tegnapi híradójában valótlan állításokat közölt, valós tényeket pedig elhallgatott a Miniszterelnökség döntése alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő által a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak kifizetett támogatásról. Ez sajnos nem az első eset az elmúlt hetekben − hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely több, az RTL-en megjelent csúsztatást is pontosított

Fotó: Ladóczki Balázs

Az MI Kutató Központ Nonprofit Kft.-t olyan egyetemi oktatók és kutatók hozták létre, akik az ELTE háttérintézményében, illetve a Károli Egyetemen egyetemi professzorként a Mesterséges Intelligencia kutatásával, mint a 21. század csúcstechnológiájával, ennek társadalmi és állami integrációjával, – különös tekintettel a mesterséges intelligencia társadalmi hatásaira – foglalkoznak. Aligha vitás, hogy mindez a jövő egyik kulcskérdése, ezért helyes volt támogatni a Központot.

Miután egy közéleti ügyben, a Tisza Párt rendezvényéről készült kép kapcsán - bár saját szakterületet érintően, de politikai vitát kiváltva - a szervezet megszólalt, ezért azóta ezzel a “bélyeggel” tartja számon őket a sajtó balliberális része.

A polgári kormány hosszútávú együttműködést tervezett a Kutatóközponttal, azonban a választások után a szervezet közölte, hogy kutatói erre nem látnak garanciát, ezért

az idei évre megítélt támogatást teljes egészében visszafizették. Ezt az RTL Híradó elhallgatta.

Nem igaz az RTL azon állítása, hogy elszámolási határidőt módosítottunk volna. Semmilyen határidőt nem módosítottunk. A tavalyi támogatással idén el kell számolni. Nem igaz, hogy az RTL-től engem vagy a frakció sajtóosztályát ebben az ügyben keresték volna.

Ez sajnos nem előzmény nélküli. Néhány nappal korábban az RTL - szintén anélkül, hogy megkérdeztek volna - a Rákóczi Szövetség és az Erőszakkutató Központ támogatásáról tudósított valótlanságokat állítva.

A Rákóczi Szövetség az ország legnagyobb, 36 ezer tagot számláló civil szervezete 20 ezer gyermeket táboroztat évente. A 2026-os választás előtti kifizetésnek feltüntetni egy kormányhatározaton alapuló 2025-ös, év eleji támogatást, ahogyan az RTL tette, szintén csak alaptalan hergelésnek minősíthető.