Gulyás Gergely: Bár kevesebben vagyunk, a feladat semmivel sem kisebb

A hagyományoknak megfelelően a Batthyány-örökmécsesnél tartott megemlékezéssel kezdte az Országgyűlés alakuló ülésének napját a Fidesz-frakció. Gulyás Gergely szerint a választási vereség után is ugyanakkora felelősség hárul a közösségükre, mint korábban.
A Batthyány-örökmécsesnél gyűlt össze a Fidesz-frakció az Országgyűlés alakuló ülését megelőzően. A megemlékezésen Gulyás Gergely arról beszélt: bár a Fidesz kevesebb képviselővel folytatja parlamenti munkáját, a küldetés és felelősség továbbra sem lett kisebb. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy a Batthyány-emlékezés hosszú évtizedek óta része a frakció hagyományainak. Beszédében a történelmi példamutatás és a politikai szolgálat fontosságát hangsúlyozta a választási vereséget követő időszakban.

Gulyás Gergely a beszédében a történelmi példamutatás és a politikai szolgálat fontosságát hangsúlyozta (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)
Gulyás Gergely: Normális ellenzékként fog viselkedni a Fidesz-KDNP

„Dolgozzunk úgy, hogy ránk is emlékezzenek”

Gulyás Gergely felidézte, hogy Teleki szavai szerint Batthyány Lajosra „a legutolsó magyar utolsó lélegzetvételéig” emlékezni fog az ország. A politikus szerint ebből a jelenlegi helyzetben is erőt kell meríteniük.

Bár kevesebben vagyunk, de a feladat semmivel sem kisebb”

 – fogalmazott, hozzátéve: a következő években úgy kell dolgozniuk, hogy a nehéz politikai helyzetben végzett munkájuk miatt rájuk is emlékezzenek majd. A Fidesz-frakció az Országgyűlés alakuló ülése előtt hajtott fejet az első felelős magyar miniszterelnök emléke előtt, miközben a pártszövetség immár ellenzéki szerepben kezdi meg az új parlamenti ciklust.

