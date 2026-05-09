Gulyás Gergely: Bár kevesebben vagyunk, a feladat semmivel sem kisebb

„Dolgozzunk úgy, hogy ránk is emlékezzenek”

Gulyás Gergely felidézte, hogy Teleki szavai szerint Batthyány Lajosra „a legutolsó magyar utolsó lélegzetvételéig” emlékezni fog az ország. A politikus szerint ebből a jelenlegi helyzetben is erőt kell meríteniük.

Bár kevesebben vagyunk, de a feladat semmivel sem kisebb”

– fogalmazott, hozzátéve: a következő években úgy kell dolgozniuk, hogy a nehéz politikai helyzetben végzett munkájuk miatt rájuk is emlékezzenek majd. A Fidesz-frakció az Országgyűlés alakuló ülése előtt hajtott fejet az első felelős magyar miniszterelnök emléke előtt, miközben a pártszövetség immár ellenzéki szerepben kezdi meg az új parlamenti ciklust.