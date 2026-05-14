Gulyás Gergely bejelentést tesz – ezt önnek is látnia kell

Újabb rövid, de figyelemfelkeltő bejegyzést tett közzé Gulyás Gergely.

A politikus azt írta:

Ma 13 órakor bejelentés az átadás-átvétellel kapcsolatban.

A Fidesz frakcióvezetője egyelőre nem részletezte, pontosan milyen ügyben szólal meg. Gulyás Gergely nemrég vállalta el a Fidesz parlamenti frakciójának vezetését, amelyet saját korábbi nyilatkozata szerint egy évre vállalt.

A 13 órára ígért bejelentésről lapunk is folyamatosan frissülő cikkben számol majd be.