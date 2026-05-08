Gulyás Gergely szerint erősebb lett Magyarország a Fidesz 16 éve alatt

Gulyás Gergely hosszú Facebook-bejegyzésben értékelte a Fidesz elmúlt 16 évét. A politikus, aki a jövőben a kormánypárt parlamenti frakcióját vezeti, azt írta: 2010-ben egy gazdasági és politikai válságban lévő országot vettek át, amelyet szerinte mára megerősítettek.

A bejegyzésben kiemelte az egymillió új munkahely létrejöttét, a családtámogatási rendszer kiépítését, a rezsicsökkentést, valamint a bérek és a nyugdíjak emelkedését. Azt írta:

Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, amely megvédte határait és ellenállt az illegális migrációnak.

Gulyás Gergely szerint az elmúlt években megerősítették az ország gazdasági és energiaszuverenitását, miközben jelentős fejlesztések valósultak meg vidéken és a közlekedési infrastruktúrában is.