Gulyás Gergely szerint erősebb lett Magyarország a Fidesz 16 éve alatt

Gulyás Gergely hosszú Facebook-bejegyzésben értékelte a Fidesz elmúlt 16 évét. A politikus, aki a jövőben a kormánypárt parlamenti frakcióját vezeti, azt írta: 2010-ben egy gazdasági és politikai válságban lévő országot vettek át, amelyet szerinte mára megerősítettek.
A bejegyzésben kiemelte az egymillió új munkahely létrejöttét, a családtámogatási rendszer kiépítését, a rezsicsökkentést, valamint a bérek és a nyugdíjak emelkedését. Azt írta:
Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, amely megvédte határait és ellenállt az illegális migrációnak.
Gulyás Gergely szerint az elmúlt években megerősítették az ország gazdasági és energiaszuverenitását, miközben jelentős fejlesztések valósultak meg vidéken és a közlekedési infrastruktúrában is.
A politikus külön beszélt a családpolitikáról, a határon túli magyarok támogatásáról és az egészségügyi béremelésekről is. Úgy fogalmazott:
büszkék lehetnek arra az országra, amelyet az elmúlt másfél évtizedben építettek.
A bejegyzés végén az új kormánynak is üzent. Azt írta:
minden olyan kezdeményezést támogatni fognak, amely a magyar emberek és a nemzet érdekeit szolgálja.