Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Felháborító!

Ilyet még nem látott! Aki prosztó, az a Parlamentben is prosztó

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Mindent megtettünk, hogy rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, ugyanis az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – mondta Gulyás Gergely korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján. A Fidesz frakcióvezetője mellett az előző kormány további három minisztere, Navracsics Tibor, Bóka János és Lantos Csaba is részt vett az eseményen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergelykormányzásátadás átvételátadásMagyarország

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot –  közölte Gulyás Gergely korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP eredményváró rendezvényén a budapesti Bálnában, 2026. április 12-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP eredményváró rendezvényén a budapesti Bálnában, 2026. április 12-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterrel és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás-átvételről.

Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen.

Magyar Péter kiosztotta a feladatokat, vétójogot is adott négy miniszterének

Jelezte: az átadás-átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el.

Mi úgy gondoljuk, hogy nemcsak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is"

– fogalmazott.

Gulyás Gergely: Végkielégítésünket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánljuk fel

Kijelentette:

Az elmúlt négy hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve a választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak."

Magyar Péter miniszterelnök szerdai felvetésére közölte:

a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!