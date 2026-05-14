Gulyás Gergely: Mindent megtettünk, hogy rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón.
A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterrel és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás-átvételről.
Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen.
Jelezte: az átadás-átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el.
Mi úgy gondoljuk, hogy nemcsak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is"
– fogalmazott.
Gulyás Gergely: Végkielégítésünket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánljuk fel
Kijelentette:
Az elmúlt négy hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve a választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak."
Magyar Péter miniszterelnök szerdai felvetésére közölte:
a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.