Gulyás Gergely: Mindent megtettünk, hogy rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak

Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon, az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot – közölte Gulyás Gergely korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Facebook-oldalán közvetített sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP eredményváró rendezvényén a budapesti Bálnában, 2026. április 12-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszterrel és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás-átvételről.