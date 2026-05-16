Gulyás Gergely Krausz Ferenc megfenyegetéséről: a Tisza-kormány rombolásba kezdett a tudomány területén

Szombaton Gulyás Gergely is reagált arra a hírre, hogy a Tisza-kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását követeli.

Rombolás és bosszú

Mi a kormányzásunk alatt építettük az országot. A Tisza Párt pár nap elteltével éppen a tudomány területén kezd rombolni. Azután, hogy az új miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián éppen az ellenkezőjét ígérte.

- fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint a fiatal kutatók, diákok és kiemelkedő képességű tehetségek itthon tartásához és hazajöveteléhez az Élvonal Alapítvány támogatásánál aligha van hatékonyabb eszköz.

Gulyás szerint a döntésre a tények ismerete nélkül került sor, ami mindig veszélyes. "Ez történik most is, amikor Magyar Péter úgy jelenti be Krausz Ferenc Nobel-díjas professzor által vezetett Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását, hogy az szakmai érvekkel nem alátámasztható" - húzta alá, hozzátéve, hogy éppen ezért politikai bosszú sejt a háttérben.

A fideszes politikus ezután hosszasan méltetta Krausz Ferenc és az általa vezetett alapítvány tevékenységét, céljait. Mint kiemelte, a szervezet 75 kiváló magyar kutatócsoport magyarországi hazahozatalát, valamint a magyar természettudományok iránt érdeklődő fiatalok tehetséggondozását, számos innovatív vállalkozás megalapítását, és egy új, a megelőző orvostudomány nemzetközi tudományos kutatóközpontjának létrehozását vállalta,

ezzel jelentősen hozzájárulva ahhoz, hogy Magyarország a világ tudományos élvonalába kerülhessen.

Gulyás Gergely szerint az alapítvány tevékenységének fenntartása és megerősítése az egész ország érdeke. Éppen ezért azt kéri a kormánytól, hogy vizsgálja felül a döntését, és kezdjen egyeztetést Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorral és a kuratórium többi tagjával.

Tudósok is tiltakoznak

Nemcsak a kormánypárti frakcióvezetői, hanem a tudósok is tiltkoznak az új kormány döntése ellen. A bejelentést követően azonnali hatállyal rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal Alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai − akik között a világ legelismertebb tudósai foglalnak helyet − egyhangúlag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A Mandiner információi szerint a tudósok nem a konfrontációt keresik, hanem a Tisza-kormány által is hangoztatott célok mentén kínálnak szakmai egyeztetést.