Gulyás Gergely úgy odapörkölt Magyar Péternek, hogy még a Kúria falai is beleremegtek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint Magyar Péter újabb köztiszteletben álló személy ellen intézett méltatlan támadást. Gulyás Gergely szerint ez már nem csak politikai hergelés, hanem egyenesen alkotmánysértő kísérlet a független bíróságok aláásására.
Magyar Péter ma egy újabb köztiszteletben álló személyről, Varga Zs. András kúriai elnökről állapította meg, hogy útban van neki. Gulyás Gergely szerint a Tisza-kormány egyre nyíltabban próbálja saját irányítása alá vonni a bírósági hatalmat.

Gulyás Gergely szerint alkotmánysértés a Tisza-kormány bíróságellenes támadása (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)
A politikus emlékeztetett: 

Magyarországon még mindig jogállam van, a bíróságok önálló hatalmi ágként működnek, és ezt még az Európai Bizottság is elismeri – az a brüsszeli testület, amely egyébként gyakran kritizálja a korábbi kormányt.

Gulyás Gergely világossá tette, hogy a Kúria felújítása nem Varga Zs. András személyes kérése vagy döntése volt, hanem a Kossuth tér teljes rekonstrukciójának része – egy program, amit eddig senki sem támadott. 

Különösen képmutató, hogy a Tisza-kormány most a „luxus” miatt támadja a Kúriát, miközben a saját tiszás képviselői örömmel költöznek majd a felújított Szabad György Irodaházba, amely ugyanehhez a rekonstrukcióhoz tartozik.

Az új miniszterelnöknek és a Tisza Pártnak a napi politikai hergelés és a közösségi médiatartalmak előállítása helyett ideje a valódi kormányzásra koncentrálnia és felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejáratókampánnyal”

– fogalmazott.

 

