Gulyás Gergely: A valóságtagadással nehéz nemzeti konszenzust teremteni.

Gulyás Gergely arra is rámutatott, hogy a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének a megtámadásával.

A köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja”

– jelezte a frakcióvezető. Majd emlékeztetett, hogy az elmúlt 16 évben négyszer a magyar választópolgárok többsége a FIDESZ-KDNP-t támogatta, ahogyan a mostani miniszterelnök is,

aki 14 éven keresztül részese és haszonélvezője volt a polgári kormányzásnak. A valóságtagadással nehéz nemzeti konszenzust teremteni.”

Gulyás Gergely megjegyezte, hogy a szegénység felszámolásának ügyében minden kormányzati intézkedést támogatni fognak, de az előző kormány eredményeit nem kéne elvitatni.

Az európai uniós statisztikák is igazolják, hogy a korábbi sereghajtókból mára már az uniós átlagot meghaladó mutatókkal rendelkezünk e területeken, és az egyik legnagyobb pozitív változás Magyarországon éppen a szegénység leküzdése terén történt”

– mutatott rá a politikus. Ahogy minden korábbi pozitív intézkedést az új kormányfő igyekszik letagadni.

Gulyás Gergely szerint az emberek 16 év után csak azért szavaztak a változásra, mert a Tisza Párt még többet és még jobbat ígért az embereknek. Az új miniszterelnök kampányígéretei közül csak az elszámoltatásról beszélt, holott több száz egyéb dolog is szerepelt náluk.

Az előremutató javaslatokat támogatni fogjuk, de ha az új miniszterelnök politikai bizalomról és megbékélésről beszél és ezt komolyan is gondolja, nem engedheti meg, hogy tényszerűen igazolható valótlanságokkal próbálja megtéveszteni a magyar közvéleményt”

– zárta gondolatait Gulyás Gergely.