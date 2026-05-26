Gulyás Gergely feldobta a labdát Magyar Péternek, aki csak pislogott

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kocsmai stílusban szídta a Fideszt és Orbán Viktort, miközben arról is beszélt, hogy benyújtotta a miniszterelnöki ciklusok szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. A frakcióvezetőknek lehetőségük volt válaszolni, melynek során Gulyás Gergely határozottan helyretette a kormányfőt.

Gulyás Gergely kemény kérdést szegezett Magyar Péternek (Fotó: Facebook/Gulyás Gergely)

Miért gondolják azt, hogy Önök itt 141-en okosabbak, mint a magyar választópolgárok?”

– fogalmazott Gulyás az Országgyűlésben, aki kijelentette, hogy a cikluskorlátozásról szóló javaslat valójában a választói akarat korlátozását jelentené. Szerinte ha a választópolgárok újra Orbán Viktort akarják kormányfőnek, akkor ezt demokratikus úton megtehetik.