Gulyás Gergely feldobta a labdát Magyar Péternek, aki csak pislogott

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kocsmai stílusban szídta a Fideszt és Orbán Viktort, miközben arról is beszélt, hogy benyújtotta a miniszterelnöki ciklusok szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. A frakcióvezetőknek lehetőségük volt válaszolni, melynek során Gulyás Gergely határozottan helyretette a kormányfőt.
Miért gondolják azt, hogy Önök itt 141-en okosabbak, mint a magyar választópolgárok?”
– fogalmazott Gulyás az Országgyűlésben, aki kijelentette, hogy a cikluskorlátozásról szóló javaslat valójában a választói akarat korlátozását jelentené. Szerinte ha a választópolgárok újra Orbán Viktort akarják kormányfőnek, akkor ezt demokratikus úton megtehetik.
Régi ismeretség, új frontvonal
A vita végén Gulyás Gergely egy személyesebb megjegyzést is odaszúrt Magyar Péternek:
Majd azt még ki kell találjuk, hogy tegeződünk vagy magázódunk.”
A mondat nem véletlenül keltett figyelmet, hiszen a két politikus régről ismeri egymást: együtt jártak egyetemre, korábban baráti viszonyban voltak. Az elmúlt időszak politikai konfliktusai azonban látványosan szembefordították őket egymással.