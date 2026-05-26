Gulyás Gergely feldobta a labdát Magyar Péternek, aki csak pislogott

Éles szóváltás alakult ki az Országgyűlésben Magyar Péter és a Fidesz frakcióvezetője között, miután a kormányfő a napirendi előtti felszólalásában kitért arra, hogy a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról nyújtott be törvényjavaslatot. Gulyás Gergely szerint Magyar Péter a választók döntését kérdőjelezi meg.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában kocsmai stílusban szídta a Fideszt és Orbán Viktort, miközben arról is beszélt, hogy benyújtotta a miniszterelnöki ciklusok szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. A frakcióvezetőknek lehetőségük volt válaszolni, melynek során Gulyás Gergely határozottan helyretette a kormányfőt.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely kemény kérdést szegezett Magyar Péternek (Fotó: Facebook/Gulyás Gergely)

Miért gondolják azt, hogy Önök itt 141-en okosabbak, mint a magyar választópolgárok?”

 – fogalmazott Gulyás az Országgyűlésben, aki kijelentette, hogy a cikluskorlátozásról szóló javaslat valójában a választói akarat korlátozását jelentené.  Szerinte ha a választópolgárok újra Orbán Viktort akarják kormányfőnek, akkor ezt demokratikus úton megtehetik.

Régi ismeretség, új frontvonal

A vita végén Gulyás Gergely egy személyesebb megjegyzést is odaszúrt Magyar Péternek

Majd azt még ki kell találjuk, hogy tegeződünk vagy magázódunk.”

A mondat nem véletlenül keltett figyelmet, hiszen a két politikus régről ismeri egymást: együtt jártak egyetemre, korábban baráti viszonyban voltak. Az elmúlt időszak politikai konfliktusai azonban látványosan szembefordították őket egymással.

