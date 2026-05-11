Gulyás Gergely: Mégis milyen célt szolgál a közjogi méltóságok fenyegetése?

A Miniszterelnökséget vezető leköszönő miniszter élesen reagált Melléthei-Barna Márton kijelentéseire, amelyekben több közjogi méltóság lemondását sürgette. Gulyás Gergely szerint veszélyes logika, ha valaki egy demokratikus választási győzelmet rendszerváltásként próbál értelmezni.
Gulyás Gergely a közösségi oldalán bírálta Melléthei-Barna Márton korábbi megszólalását, amelyben az ügyvéd saját visszalépésére hivatkozva több közjogi méltóság távozását sürgette. A leköszönő miniszter szerint azonban egy demokratikus kormányváltás és a választási ciklusokon túlmutató tisztségek megszüntetésének követelése között nincs kapcsolat.

Gulyás Gergely szerint veszélyes gondolat a teljes rendszer lecseréléséről beszélni (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség)

„1990-ben volt rendszerváltoztatás”

Gulyás Gergely emlékeztetett: Magyarországon 1990 óta demokratikusan választott országgyűlések váltják egymást, és korábban sem Horn Gyula, sem Medgyessy Péter, sem Orbán Viktor nem tekintette saját győzelmét felhatalmazásnak arra, hogy minden közjogi méltóságot leváltson. A politikus úgy fogalmazott: 

Magyarországon 1990-ben volt rendszerváltoztatás. Addig diktatúra volt, azóta demokrácia van.”

Gulyás Gergely: A Fidesz a szakmai alkalmasságuk alapján dönt a miniszterjelöltekről

A leköszönő miniszter szerint a Tisza Párt győzelme és a „rendezett és korrekt hatalomátadás” éppen azt bizonyítja, hogy Magyarország demokratikus államként működik. Hozzátette: a demokratikus rendszer természetesen javítható, erre a felhatalmazást a választók megadták az új kormánynak, azonban szerinte veszélyes gondolat a teljes rendszer lecseréléséről beszélni. Bejegyzése végén Gulyás Gergely kemény hangvételű kérdést tett fel: ha Melléthei-Barna Márton nem diktatúrát akar, akkor 

milyen célt szolgál, mire jó a közjogi méltóságok fenyegetése?”

