A Fidesz frakcióvezetője szerint az interjúból ugyan az kiderült, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet stabil, de számos fontos témát nem érintett Magyar Péter az RTL-interjúban. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: 2010-zel ellentétben ma nincs gazdasági vagy szociális válság, nincs devizahitel-probléma, és megszűnt az IMF-gyámság is.

Gulyás Gergely: Fontos kérdésekre nem adott választ a miniszterelnök

A bejegyzés szerint jelenleg teljes foglalkoztatottság, alacsony infláció és az Európai Unió egyik legmagasabb gazdasági növekedése jellemzi az országot. Hozzátette:

az interjú alapján az új kormánynak még további mozgástere is lehet új jóléti intézkedések bevezetésére.

Ugyanakkor a frakcióvezető hiányolta a konkrét válaszokat több, korábban ígért intézkedéssel kapcsolatban. Kiemelte:

nem derült ki, hogy miért nem vezeti be a kormány a kampányban követelt 480 forintos benzinárat, mi lesz a különadókkal és a vagyonadóval, valamint az sem, hogy milyen feltételeket támaszt az Európai Unió a forrásokért cserébe.

Gulyás Gergely azt is kifogásolta, hogy a miniszterelnök nem adott magyarázatot arra, miért alkalmaz a kormány visszamenőleges hatályú alkotmányozást, illetve miért korlátozná a demokratikus választási lehetőségeket.