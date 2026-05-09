Gulyás Gergely: Normális ellenzékként fog viselkedni a Fidesz-KDNP

A Fidesz-KDNP frakciója támogatni fog minden olyan kormányzati intézkedést, amely az ország érdekét szolgálja – erről írt közösségi oldalán a frakció vezetője. Gulyás Gergely ugyanakkor világossá tette: a Tisza Párt kampányígéreteit számon fogják kérni.
A választások után új politikai helyzet alakult ki Magyarországon, amelyre a Fidesz-KDNP is reagált. Gulyás Gergely a bejegyzésében hangsúlyozta: a frakció az ország sikerében érdekelt, ezért konstruktív ellenzéki szerepre készül.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: számon fogják kérni a Tisza Párt választási ígéreteit (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

„Minden jó javaslatot támogatunk”

A leköszönő miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott:

A Fidesz-KDNP-frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fogunk viselkedni, ami újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben.”

Hozzátette: minden olyan kormányjavaslatot támogatni fognak, amelyet jónak tartanak, ugyanakkor számon kérik majd a Tisza Párt választási kampányban tett vállalásait is. Gulyás Gergely kiemelte: 

Fontosnak tartják, hogy az új kormány megőrizze az elmúlt évek intézkedéseit és eredményeit, így többek között a családtámogatási rendszert, az otthonteremtési programokat, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, valamint a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését is.

A politikus végül az új Országgyűlés minden képviselőjének eredményes munkát kívánt.

