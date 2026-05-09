Gulyás Gergely: Normális ellenzékként fog viselkedni a Fidesz-KDNP

A választások után új politikai helyzet alakult ki Magyarországon, amelyre a Fidesz-KDNP is reagált. Gulyás Gergely a bejegyzésében hangsúlyozta: a frakció az ország sikerében érdekelt, ezért konstruktív ellenzéki szerepre készül.
„Minden jó javaslatot támogatunk”
A leköszönő miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott:
A Fidesz-KDNP-frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fogunk viselkedni, ami újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben.”
Hozzátette: minden olyan kormányjavaslatot támogatni fognak, amelyet jónak tartanak, ugyanakkor számon kérik majd a Tisza Párt választási kampányban tett vállalásait is. Gulyás Gergely kiemelte:
Fontosnak tartják, hogy az új kormány megőrizze az elmúlt évek intézkedéseit és eredményeit, így többek között a családtámogatási rendszert, az otthonteremtési programokat, az alacsony adókat, a közbiztonságot, a határvédelmet, a rezsivédelmet, valamint a nyugdíjak értékállóságát és a 14. havi nyugdíj bevezetését is.
A politikus végül az új Országgyűlés minden képviselőjének eredményes munkát kívánt.