Gulyás Gergely: Önmagát buktatta le a Tisza Párt

„A Tisza Párt a választási kampányban valótlan, alaptalan és indokolatlan vádakat fogalmazott meg a kegyelmi ügy kapcsán” – jelentette ki Facebook-videójában Gulyás Gergely, aki szerint az új kormány által nyilvánosságra hozott dokumentumok éppen az ellenkezőjét bizonyítják annak, amit korábban a Tisza Párt állított.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter keddi, rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, a kormány nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait. Ebből kiderült, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem támogatta a pedofil bűncselekmény eltussolása miatt elítélt K. Endre kegyelmi kérelmét. Magyar Péter korábban pedig azt kommunikálta, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének.

Kiderült: a kormány nem tudott K. Endre kegyelmi ügyéről

A Fidesz frakcióvezetője most arról beszélt, hogy a nyilvánosságra került iratokból „feketén-fehéren” kiderül: a kormány nem tudott K. Endre kegyelmi ügyéről, az kizárólag a köztársasági elnök döntése volt, amelyet az igazságügyi miniszter ellenjegyzett.

A fideszes politikus úgy fogalmazott: a történtek után nem vizsgálóbizottság felállítására lenne szükség, hanem annak belátására, hogy a kampányban megfogalmazott vádak megalapozatlanok voltak.