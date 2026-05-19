Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Scherer Péter

Fontos

Hatalmas lítiumkincsre bukkantak – évszázadokra megváltozhat minden

Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: Önmagát buktatta le a Tisza Párt

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A Tisza Párt a választási kampányban valótlan, alaptalan és indokolatlan vádakat fogalmazott meg a kegyelmi ügy kapcsán” – jelentette ki Facebook-videójában Gulyás Gergely. Magyar Péter korábban pedig azt kommunikálta, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének. A mostani, kormány által nyilvánosságra került dokumentumokból épp az ellenkezője derült ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergelykegyelmi ügyTisza Párt

„A Tisza Párt a választási kampányban valótlan, alaptalan és indokolatlan vádakat fogalmazott meg a kegyelmi ügy kapcsán” – jelentette ki Facebook-videójában Gulyás Gergely, aki szerint az új kormány által nyilvánosságra hozott dokumentumok éppen az ellenkezőjét bizonyítják annak, amit korábban a Tisza Párt állított.

Gulyás Gergely: a kormány nem tudott K. Endre kegyelmi ügyéről
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter keddi, rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, a kormány nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy dokumentumait. Ebből kiderült, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem támogatta a pedofil bűncselekmény eltussolása miatt elítélt K. Endre kegyelmi kérelmét. Magyar Péter korábban pedig azt kommunikálta, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének.

 

Kiderült: a kormány nem tudott K. Endre kegyelmi ügyéről

A Fidesz frakcióvezetője most arról beszélt, hogy a nyilvánosságra került iratokból „feketén-fehéren” kiderül: a kormány nem tudott K. Endre kegyelmi ügyéről, az kizárólag a köztársasági elnök döntése volt, amelyet az igazságügyi miniszter ellenjegyzett.

A fideszes politikus úgy fogalmazott: a történtek után nem vizsgálóbizottság felállítására lenne szükség, hanem annak belátására, hogy a kampányban megfogalmazott vádak megalapozatlanok voltak. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!