Gulyás Gergely: elítéljük az orosz dróntámadást!

"A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást" – írja a Gulyás Gergely frakcióvezető a közösségi oldalán.

Gulyás Gergely elítélte a Kárpátalja elleni orosz dróntámadást (forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Gulyás Gergely arra a hírre reagált, hogy szerdán nagyerejű dróntámadás érte Kárpátalját.

A Munkácstól kevesebb mint 30 kilométerre fekvő Szolyván az energetikai infrastruktúrát érte találat a Moszkva által kért háromnapos tűzszünet lejártát követően. Információk szerint Munkács és Ungvár területét is elérték az orosz drónok. Egy Telegram csatorna beszámolója szerint Ungvár felett tíz, Munkács felett öt drónt észleltek. Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatta a lakosságot, hogy újabb Sahed drón van úton Munkács irányába, számolt be a Hír TV kárpátaljai tudósítója, Dunda György.