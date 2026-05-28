Gulyás Gergely bejelentette, támogatják a Tisza-kormány javaslatát

„A Fidesz–KDNP-frakció támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával” – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely, majd leszögezte: a Tisza Párt javaslatát ezért meg fogják szavazni.

A Fidesz frakcióvezetője a kormány azon intézkedésére reagált, miszerint csökkentén a politikai privilégiumokat, mérséklnék a képviselői fizetéseket, valamint visszaszorítanák az indokolatlan luxuskiadásokat. Ez mellett Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter nem régiben bejelentette azt is, hogy a kormány tagjaihoz hasonlóan a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja.

Abban az esetben, ha az általuk követelt összeget jótékony célra felajánlják, úgy a minisztérium a velünk egyeztetett kedvezményezettek számára kiutalja a végkielégítést"

– hangsúlyozta.

Egyébként Gulyás Gergely már május elején leszögezte, a Fidesz-KDNP-frakció az ország sikerében érdekelt, ezért normális ellenzékként fognak viselkedni, ami újszerű és szokatlan lesz a magyar közéletben. Hangsúlyozta: minden olyan kormányjavaslatot támogatni fognak, amelyet jónak tartanak, ugyanakkor számon kérik majd a Tisza Párt választási kampányban tett vállalásait is.