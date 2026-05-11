Gulyás Gergely: A Fidesz a szakmai alkalmasságuk alapján dönt a miniszterjelöltekről

Gulyás Gergely kifejtette, hogy az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben most árnyaltabb álláspontot képviselnek: van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. A döntéseket a meghallgatásokon elhangzottak, a jelöltek felkészültsége és alkalmassága alapján hozzák meg – írta a politikus közösségi oldalán.

Gulyás Gergely szerint a Fidesz a szakmai alkalmasságuk alapján dönt a miniszterjelöltekről (Forrás: Facebook/Gulyás Gergely)

Gulyás Gergely szerint a Fidesz a szakmai alkalmasságuk alapján dönt a miniszterjelöltekről

Hétfő délelőtt megkezdődik a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az Országgyűlés szombati alakuló ülésén elfogadott döntés szerint az új parlament 20 bizottsággal folytatja munkáját – négyet többel, mint az előző ciklusban.

A testületek közül 14-et a Tisza Párt, négyet a Fidesz, egyet-egyet pedig a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom elnököl. Hétfőn tizenhárom bizottság tart meghallgatást. A miniszterek várhatóan kedden tehetik le az esküt az Országgyűlésben.