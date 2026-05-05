Gulyás Gergely reagált a tiszás vádakra – ezt önnek is látnia kell!

A közösségi médiában bontakozott ki újabb politikai vita, miután Magyar Péter azzal vádolta meg a leköszönő Fidesz-KDNP-kormányt, hogy az utolsó napokban „kifosztaná” az államkasszát. Szerinte a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Gulyás Gergely erre reagálva közölte, hogy az állítás nem igaz.
Valótlan híresztelések a kormányváltás nehezítésére
A kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását”
– emlékeztetett a miniszter, hozzátéve, hogy az átmeneti időszakban is biztosítani kell az ország működéséhez szükséges kiadásokat, beleértve a közszféra béreit, a kórházi számlák rendezését, vagy akár az iskolai programok finanszírozását. A kormány álláspontja szerint az átadás-átvétel során minden szükséges információt rendelkezésre bocsátanak az új vezetés számára, ugyanakkor arra kérik a kijelölt miniszterelnököt és csapatát, hogy valótlan híresztelésekkel ne nehezítsék a kormányváltás folyamatát.