Gulyás Gergely reagált a tiszás vádakra – ezt önnek is látnia kell!

Éles vita alakult ki a leköszönő kormány és a kijelölt miniszterelnök között az államháztartás helyzete és a kötelezettségvállalások ügyében. Míg Magyar Péter pénzszórással vádol, Gulyás Gergely szerint kizárólag a korábban meghozott döntések kifizetése zajlik és határozottan visszautasítja az állításokat.
A közösségi médiában bontakozott ki újabb politikai vita, miután Magyar Péter azzal vádolta meg a leköszönő Fidesz-KDNP-kormányt, hogy az utolsó napokban „kifosztaná” az államkasszát. Szerinte a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben.  Gulyás Gergely erre reagálva közölte, hogy az állítás nem igaz. 

Gulyás Gergely és Magyar Péter közt éles vita bontakozott ki a kormány átadás-átvétele kapcsán (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Jobb lenne szerényebben! – Magyar Péternek üzent Rétvári Bence

Valótlan híresztelések a kormányváltás nehezítésére

A kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását”

– emlékeztetett a miniszter, hozzátéve, hogy az átmeneti időszakban is biztosítani kell az ország működéséhez szükséges kiadásokat, beleértve a közszféra béreit, a kórházi számlák rendezését, vagy akár az iskolai programok finanszírozását. A kormány álláspontja szerint az átadás-átvétel során minden szükséges információt rendelkezésre bocsátanak az új vezetés számára, ugyanakkor arra kérik a kijelölt miniszterelnököt és csapatát, hogy valótlan híresztelésekkel ne nehezítsék a kormányváltás folyamatát.

 

