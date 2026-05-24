Gulyás Gergely keményen válaszolt Magyar Péternek – ezt nem teszi zsebre!

Gulyás Gergely legfrissebb Facebook-bejegyzésében reagált a kegyelmi ügy körül kialakult vitára, és élesen bírálta Magyar Pétert. A frakcióvezető úgy fogalmazott, „megtisztelő”, hogy a miniszterelnök pünkösdvasárnap vele foglalkozik, majd azzal folytatta: szerinte ennek oka az lehet, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok ellentmondanak a kampányban elhangzott állításoknak.

Gulyás azt írta, a közzétett iratok megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer: a kormánynak nem volt köze a kegyelmi ügyhöz, a döntést a köztársasági elnök hozta meg, és ezért vállalta is a felelősséget.

A politikus kitért arra is, hogy állítása szerint már korábban ismert volt:

Balog Zoltán járt el a köztársasági elnöknél a kegyelem érdekében. Hozzátette, hogy bár a volt püspök szerinte hibázott, nem fogja megtagadni őt emiatt.

Gulyás Gergely a bejegyzésében személyes hangot is megütött. Azt írta, nem kívánja követni azt a gyakorlatot, amely szerinte Magyar Péterre jellemző, vagyis hogy a személyes kapcsolatok politikai haszon mentén alakuljanak. Úgy fogalmazott:

amikor a jelenlegi miniszterelnök még nem volt sikeres, akkor is számíthatott a támogatására.

A bejegyzés végén a frakcióvezető azt írta, sajnálja, hogy a „pillanatnyi siker” szerinte feledtette a miniszterelnökkel a korábbi kapcsolatukat, és úgy véli, a pünkösdvasárnapi személyeskedés „méltatlan” volt.