Külföldön is kiakadtak az Európai Bíróság Magyarország ellen hozott ítéletén

Az Európai Bíróság először alkalmazta közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának 2. cikkét egy tagállami törvény felülvizsgálatakor. A döntés szerint a magyar gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós alapjogokat. Christoph Grabenwarter, az osztrák Alkotmánybíróság elnöke is kiakadt az ítéleten. Szerinte ez bírói aktivizmus, amely súlyosan beavatkozik a nemzeti szuverenitásba – számolt be a Mandiner.

Az Európai Bíróság elítélte Magyarország gyermekvédelmi törvényét

A Die Zeit szerint az ítélet újdonsága, hogy a bíróság most először vette elő közvetlenül az EU Alapjogi Chartáját, és ezzel szélesebb jogot biztosított magának a tagállami törvények felülvizsgálatára.

Több szakértő attól tart, hogy ez veszélyes precedenst teremthet: jövőben akár az illiberális többség is visszaélhet ezzel a mechanizmussal más tagállamok ellen. Mások szerint viszont szükséges lépés volt a jogállamiság védelme érdekében, különösen Magyarország és Lengyelország esetében tapasztalt fejlemények miatt.

Hosszú távú következmények

Az ítélet várhatóan növeli a feszültséget az Európai Bíróság és a nemzeti alkotmánybíróságok között, valamint kérdéseket vet fel az Európai Unió demokratikus legitimációjával kapcsolatban a gyermekvédelem területén.

Az Európai Bíróság döntése így újabb fejezetet nyitott a Magyarország és Brüsszel közötti jogvitában, amely immár közvetlenül a gyermekvédelmi törvényt is érinti.