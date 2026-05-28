Magyar Péterék a polgármestereket is korlátoznák, Gyopáros Alpár a lakosokra bízná a döntést

„Semmiképpen sem támogatom ezt a javaslatot, és egyetértek azokkal, akik maguk szeretnék eldönteni, hogy olyan polgármesterre szavazzanak a jövőben is, akiknek a munkájával meg vannak elégedve” – így reagált Gyopáros Alpár arra a felvetésre, hogy a Tisza Párt két ciklusban maximalizálná a polgármesterek hivatalban tölthető idejét.

A politikus szerint a javaslat újabb választójogi korlátozást jelentene, amely nemcsak a településvezetőket, hanem a választópolgárokat is érintené. Úgy fogalmazott:

még azoknak a polgármestereknek is távozniuk kellene két ciklus után, akiknek a munkájával a helyi közösség teljes mértékben elégedett.

Gyopáros Alpár arra hívta fel a figyelmet, hogy a korlátozás pártállástól függetlenül minden településvezetőt érintene, legyen szó baloldali, szocialista vagy akár tiszás polgármesterekről. Szerinte a választóknak kellene meghozniuk a döntést arról, hogy kit szeretnének a település élén látni.

Gyopáros Alpár hangsúlyozta: vannak olyan települések, ahol a helyiek hosszabb időn keresztül is elégedettek ugyanazzal a polgármesterrel, ezért szerinte nem indokolt központilag korlátozni, hogy egy sikeres településvezető hányszor indulhat újra.