Magyar Péter: A kegyelmi akták nyilvánosságra hozataláról is tárgyalt a kormány

„A kegyelmi akták nyilvánosságra hozataláról is tárgyalt a kormány” – erről számolt be hétfőn a Facebook-oldalán Magyar Péter. A politikus közlése szerint a kabinet ülésén több kiemelt ügy is napirendre került.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A miniszterelnök tájékoztatása alapján szó esett a kegyelmi dossziék nyilvánosságra hozatalának lehetőségéről, valamint a végrehajtási rendszer teljes átalakításáról is. Emellett a kormány foglalkozott a nyugat-magyarországi azbesztszennyezéssel kapcsolatos szükséges intézkedésekkel, továbbá a 2026-os költségvetés előkészítésével.

A bejegyzésből nem derült ki, hogy az egyes ügyekben milyen konkrét döntések születtek, ugyanakkor a felsorolt témák alapján a kabinet több, közérdeklődésre számot tartó kérdést is napirendre vett.

A kormányzati döntésekről várhatóan a délutáni órákban további részletek is kiderülhetnek: 17 órakor sajtótájékoztatót tartanak, amelyet az Origo és a Hír TV élőben közvetít.