Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter döntött: heteken belül megbénulhat Magyarország

Sport

A magyar kézilabda legendája kemény kritikát fogalmazott meg a vb-kudarcról

Magyar Péter

Magyar Péter: A kegyelmi akták nyilvánosságra hozataláról is tárgyalt a kormány

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter közlése szerint a kormány ülésén többek között a kegyelmi akták nyilvánosságra hozatala, a végrehajtási rendszer átalakítása, a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés ügye és a 2026-os költségvetés került napirendre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterkormánynapirendTisza-kormány

„A kegyelmi akták nyilvánosságra hozataláról is tárgyalt a kormány” – erről számolt be hétfőn a Facebook-oldalán Magyar Péter. A politikus közlése szerint a kabinet ülésén több kiemelt ügy is napirendre került.

Budapest, 2026. május 12. A Tisza-kormány minisztereinek csoportképe eskütételük után az Országház főlépcsőjén 2026. május 12-én. Elöl Kármán András pénzügyminiszter, Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, Magyar Péter miniszterelnök, Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, a második sorban Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter, a harmadik sorban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, a hátsó sorban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (b-j). MTI/Illyés Tibor
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

A miniszterelnök tájékoztatása alapján szó esett a kegyelmi dossziék nyilvánosságra hozatalának lehetőségéről, valamint a végrehajtási rendszer teljes átalakításáról is. Emellett a kormány foglalkozott a nyugat-magyarországi azbesztszennyezéssel kapcsolatos szükséges intézkedésekkel, továbbá a 2026-os költségvetés előkészítésével.

A bejegyzésből nem derült ki, hogy az egyes ügyekben milyen konkrét döntések születtek, ugyanakkor a felsorolt témák alapján a kabinet több, közérdeklődésre számot tartó kérdést is napirendre vett.

A kormányzati döntésekről várhatóan a délutáni órákban további részletek is kiderülhetnek: 17 órakor sajtótájékoztatót tartanak, amelyet az Origo és a Hír TV élőben közvetít.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!