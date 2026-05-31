Megszólalt Havasi Bertalan – keményen nekiment Magyar Péternek

Újabb front nyílt az uniós források ügyében, miután Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója éles hangvételű közleményben bírálta Magyar Pétert – közölte a Mandiner. A politikus szerint a miniszterelnök nem mondott igazat a pénzek felszabadításáról, és a Politicóban megjelent információk is azt mutatják, hogy egyelőre nincs végleges megállapodás a kifizetésekről.
Havasi szerint Brüsszelből cáfolták Magyar Pétert
Havasi Bertalan arra hivatkozott, hogy az Európai Bizottság illetékesei a Brüsszel szócsövének számító Politicón keresztül pontosították a Magyar Péter által bejelentett megállapodás részleteit. A kommunikációs igazgató szerint a cikkből az derül ki, hogy az uniós pénzek folyósításához még számos reformot kell végrehajtani.
Magyar Péter összevissza beszél a Magyarországnak járó uniós forrásokról is. Mára kiderült: nem mondott igazat a pénz hazahozataláról. Az Európai Bizottság illetékesei tették őt helyre a brüsszeli bennfentes Politico című újságban”
– fogalmazott Havasi, aki szerint a nyilvánosságnak joga van megismerni az Ursula von der Leyennel kötött paktum minden részletét, beleértve az esetleges vállalásokat és feltételeket is.
Orbán Viktor is megszólalt, Magyar Péter visszautasította a vádakat
A vitába Orbán Viktor volt miniszterelnök is bekapcsolódott. Szerinte Magyar Péternek nyilvánosságra kell hoznia a Brüsszellel kötött egyezség tartalmát, mert a magyar embereknek tudniuk kell, milyen kötelezettségeket vállalt a kormány az uniós forrásokért cserébe.
A volt kormányfő szerint a megállapodás olyan területeket is érinthet, mint a migráció, a családpolitika, az adórendszer vagy a nyugdíjrendszer jövője.
Magyar Péter közösségi oldalán reagált a kritikákra.
A miniszterelnök azt írta, hogy a Magyarországnak járó mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításának egyetlen feltétele az előző kormányzathoz köthető korrupció megszüntetése volt.
A kormány álláspontját erősítette Kármán András pénzügyminiszter is, aki ismertette az uniós források érkezésének ütemezését és azokat a vállalásokat, amelyeket a kabinet teljesített a pénzek felszabadítása érdekében.