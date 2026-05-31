Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Havasi Bertalan

Megszólalt Havasi Bertalan – keményen nekiment Magyar Péternek

Tovább éleződik a vita a Magyarországnak járó uniós források körül – írta meg a Mandiner. Havasi Bertalan szerint Magyar Péter félrevezette a nyilvánosságot, a miniszterelnök viszont azt állítja: kizárólag a korrupció felszámolása volt a pénzek hazahozatalának feltétele.
Havasi BertalanOrbán Viktorfeltételekuniós pénzekpaktumMagyar Péter

Újabb front nyílt az uniós források ügyében, miután Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója éles hangvételű közleményben bírálta Magyar Pétert – közölte a Mandiner. A politikus szerint a miniszterelnök nem mondott igazat a pénzek felszabadításáról, és a Politicóban megjelent információk is azt mutatják, hogy egyelőre nincs végleges megállapodás a kifizetésekről.

Havasi Bertalan kőkeményen nekiment Magyar Péternek (Forrás: Facebook/Havasi Bertalan)

Havasi szerint Brüsszelből cáfolták Magyar Pétert

Havasi Bertalan arra hivatkozott, hogy az Európai Bizottság illetékesei a Brüsszel szócsövének számító Politicón keresztül pontosították a Magyar Péter által bejelentett megállapodás részleteit. A kommunikációs igazgató szerint a cikkből az derül ki, hogy az uniós pénzek folyósításához még számos reformot kell végrehajtani.

Magyar Péter összevissza beszél a Magyarországnak járó uniós forrásokról is. Mára kiderült: nem mondott igazat a pénz hazahozataláról. Az Európai Bizottság illetékesei tették őt helyre a brüsszeli bennfentes Politico című újságban” 

– fogalmazott Havasi, aki szerint a nyilvánosságnak joga van megismerni az Ursula von der Leyennel kötött paktum minden részletét, beleértve az esetleges vállalásokat és feltételeket is.

Orbán Viktor is megszólalt, Magyar Péter visszautasította a vádakat

A vitába Orbán Viktor volt miniszterelnök is bekapcsolódott. Szerinte Magyar Péternek nyilvánosságra kell hoznia a Brüsszellel kötött egyezség tartalmát, mert a magyar embereknek tudniuk kell, milyen kötelezettségeket vállalt a kormány az uniós forrásokért cserébe.

A volt kormányfő szerint a megállapodás olyan területeket is érinthet, mint a migráció, a családpolitika, az adórendszer vagy a nyugdíjrendszer jövője.

Magyar Péter közösségi oldalán reagált a kritikákra. 

A miniszterelnök azt írta, hogy a Magyarországnak járó mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításának egyetlen feltétele az előző kormányzathoz köthető korrupció megszüntetése volt.

A kormány álláspontját erősítette Kármán András pénzügyminiszter is, aki ismertette az uniós források érkezésének ütemezését és azokat a vállalásokat, amelyeket a kabinet teljesített a pénzek felszabadítása érdekében.

