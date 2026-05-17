Havasi Bertalan így üzent Magyar Péternek: „Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.”

Magyar Péter szombat délelőtt a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében tartotta az épp aktuális minisztériumlátogatási idegenvezetését, mikor a még ott dolgozó Havasi Bertalanba botlott, akivel szóváltásba keveredett – számolt be róla a Hír TV.

Az újdonsült miniszterelnököt szemmel láthatóan feszélyezte az akkor még helyettes közigazgatási államtitkár jelenléte az épületben, akit biztonsági őrökkel akart kivezettetni a minisztériumból, aminek nevét Magyar Péter is eltévesztette.

Ahogy arról az Origón is beszámoltunk róla, az események hatására Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant a tisztségéből, de a közlönyben hibásan jelölték meg a felmentést kezdeményezőt, amire az érintett is reagált az MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában.

MK-miniszter helyett nyugodtan odaírhattad volna Ruffot is javaslattevőnek, mint Miniszterelnökséget vezető minisztert, mert így sokan félre fogják érteni, azt hiszik, Tóni kezdeményezte a felmentésemet.”

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ugyanis Rogán Antal, de Magyar Péter állítása szerint a Kabinetiroda már felszámolásra került. Havasi szerint azonban ez annak köszönhető, hogy a miniszterelnök idegei felmondták a szolgálatot.