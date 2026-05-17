Havasi Bertalan így üzent Magyar Péternek: „Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.”

Magyar Péter szombat délelőtt a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében tartotta az épp aktuális minisztériumlátogatási idegenvezetését, mikor a még ott dolgozó Havasi Bertalanba botlott, akivel szóváltásba keveredett – számolt be róla a Hír TV.
Az újdonsült miniszterelnököt szemmel láthatóan feszélyezte az akkor még helyettes közigazgatási államtitkár jelenléte az épületben, akit biztonsági őrökkel akart kivezettetni a minisztériumból, aminek nevét Magyar Péter is eltévesztette.
Ahogy arról az Origón is beszámoltunk róla, az események hatására Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant a tisztségéből, de a közlönyben hibásan jelölték meg a felmentést kezdeményezőt, amire az érintett is reagált az MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában.
MK-miniszter helyett nyugodtan odaírhattad volna Ruffot is javaslattevőnek, mint Miniszterelnökséget vezető minisztert, mert így sokan félre fogják érteni, azt hiszik, Tóni kezdeményezte a felmentésemet.”
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ugyanis Rogán Antal, de Magyar Péter állítása szerint a Kabinetiroda már felszámolásra került. Havasi szerint azonban ez annak köszönhető, hogy a miniszterelnök idegei felmondták a szolgálatot.
Pedig még el se kezdett kormányozni, leragadt a pojácáskodásnál.”
A politikus azt is jelezte a miniszterelnöknek – amiből a szócsata kialakult –, hogy neki jár a végkielégítés, amiről nem mond le, és akár jogi úton is érvényt szerez igazának, ahogy fogalmazott a kérdéses összeggel kapcsolatban:
Amit, Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni.”
Havasi Bertalan rámutatott, hogy a felmentése előtt kellett volna a törvényt módosítani ahhoz, hogy őt ettől a pénztől megfoszthassák. Amit természetesen nem tettek meg. Ezért üzente a jelenlegi miniszterelnöknek, hogy
Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan”.
Havasi Bertalan állásfoglalása végén az egykori kormánypárt táborához is szólt
Ne szarjunk már be! Ettől?!”
– fogalmazott, majd hozzátette, hogy voltak hiányosságok a kormányzásban és a kommunikációban, valamint egyesek le is buktak, és az igazságszolgáltatás elé kerültek – nagyon helyesen –,
de a politikai közösségünk 99,95 százaléka tisztességes, becsületes ember, rendesen és nagyon sokat dolgozott. Ne szégyelljétek. Ne járjatok lehajtott fejjel! Ti vagytok a nemzeti oldal!”
Havasi Bertalan épp a sajtó munkatársaival beszélt, amikor megjelent Magyar Péter, és kialakult a szóváltás.