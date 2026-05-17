Elnézést kért, mégis tovább támadják – Szoboszlai egyértelmű lépéssel reagált

Havasi Bertalan

Havasi Bertalan így üzent Magyar Péternek: „Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan.”

Kicsinyesnek és alkalmatlannak nevezte a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára a miniszterelnököt, miután Magyar Péter felmentette pozíciójából. Havasi Bertalan a Fidesz szavazóit arra szólította fel, hogy ne szégyelljék magukat, és ne járjanak lehajtott fejjel.
Magyar Péter szombat délelőtt a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében tartotta az épp aktuális minisztériumlátogatási idegenvezetését, mikor a még ott dolgozó Havasi Bertalanba botlott, akivel szóváltásba keveredett – számolt be róla a Hír TV.

Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba – Forrás: Képernyőkép Hír TV

Az újdonsült miniszterelnököt szemmel láthatóan feszélyezte az akkor még helyettes közigazgatási államtitkár jelenléte az épületben, akit biztonsági őrökkel akart kivezettetni a minisztériumból, aminek nevét Magyar Péter is eltévesztette.

Ahogy arról az Origón is beszámoltunk róla, az események hatására Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Havasi Bertalant a tisztségéből, de a közlönyben hibásan jelölték meg a felmentést kezdeményezőt, amire az érintett is reagált az MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában. 

MK-miniszter helyett nyugodtan odaírhattad volna Ruffot is javaslattevőnek, mint Miniszterelnökséget vezető minisztert, mert így sokan félre fogják érteni, azt hiszik, Tóni kezdeményezte a felmentésemet.”

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ugyanis Rogán Antal, de Magyar Péter állítása szerint a Kabinetiroda már felszámolásra került. Havasi szerint azonban ez annak köszönhető, hogy a miniszterelnök idegei felmondták a szolgálatot. 

Pedig még el se kezdett kormányozni, leragadt a pojácáskodásnál.”

A politikus azt is jelezte a miniszterelnöknek – amiből a szócsata kialakult –, hogy neki jár a végkielégítés, amiről nem mond le, és akár jogi úton is érvényt szerez igazának, ahogy fogalmazott a kérdéses összeggel kapcsolatban: 

Amit, Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni.”

Havasi Bertalan rámutatott, hogy a felmentése előtt kellett volna a törvényt módosítani ahhoz, hogy őt ettől a pénztől megfoszthassák. Amit természetesen nem tettek meg. Ezért üzente a jelenlegi miniszterelnöknek, hogy 

Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan”.

Havasi Bertalan állásfoglalása végén az egykori kormánypárt táborához is szólt

Ne szarjunk már be! Ettől?!”

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy voltak hiányosságok a kormányzásban és a kommunikációban, valamint egyesek le is buktak, és az igazságszolgáltatás elé kerültek – nagyon helyesen –,  

de a politikai közösségünk 99,95 százaléka tisztességes, becsületes ember, rendesen és nagyon sokat dolgozott. Ne szégyelljétek. Ne járjatok lehajtott fejjel! Ti vagytok a nemzeti oldal!”

Havasi Bertalan épp a sajtó munkatársaival beszélt, amikor megjelent Magyar Péter, és kialakult a szóváltás.

 

