Váratlan interjút adott Havasi Bertalan – senki sem számított arra, amit mondott

Eltitkolt betegségéről is mesélt a Blikknek Havasi Bertalan: a miniszterelnök környezetéből távozó sajtófőnök hat évvel ezelőtt súlyos infarktuson esett át. Bár az orvosok akkor megmentették az életét, a káros szenvedélyével azóta sem tudott teljesen leszámolni, és néha még mindig rágyújt.
A lap hozzátette, legutóbb akkor volt cigaretta a kezében, amikor Magyar Péterrel összefutott a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán. Havasi ott, az újságírók előtt jegyezte meg:
Na, milyen jó, hogy itt cigivel a kezemben látnak... majd mit szól ehhez a feleségem otthon, hogy infarktus után én cigizek a munkahelyemen?”
Havasi nem tart Magyar Pétertől, nem érzékeli, hogy pánik lenne a nemzeti oldalon
Sokkal inkább az az érzés uralkodó, hogy
mi előre szóltunk, milyen ember valójában Magyar Péter.
A viselkedése nem méltó egy miniszterelnökhöz, amit a politikus Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szemben megengedett magának, megsértve az államfő személyes sérthetetlenségét"
– tette hozzá Havasi, majd pedig megjegyezte, Sulyok helyében
kiraktam volna a miniszteri kinevezéseket egy sámlira a palota elé, ott átvehetik. Magyar Pétert másképp nem lehet kibillenteni, márpedig az orrára kell koppintani.”
Tavaly februárban ezért mondott le Havasi Bertalan
Orbán Viktor jövőbeni sajtófőnöke felhívta a figyelmet arra a lap hasábjain, hogy a Fidesz támogatói nem belső válságkezelést vagy „köldöknézést” várnak a párttól, hanem azt, hogy végre
kezdjünk bele egy markáns, karakteres ellenzéki politizálásba.”
A kampánnyal kapcsolatban Havasi megjegyezte, nem mondott ellent sohasem a munkahelyén a főnökének, csak akkor jelezte a fenntartásait, amikor
a kampányban túlságosan előtérbe kerültek a modern kommunikációs eszközök, a TikTok-, Facebook-videók. Ezért mondtam le tavaly februárban.”
Arról szólva, hogy mi volt a kampányban már neki is „sok”, Havasi elmondta:
Az a háborús propaganda-videó, amelyben egy kislány kérdezi, hol van az apukája, akit náci külsejű fegyveresek lelőnek. Ez már inkább röhejes volt, és a politikában pedig nincs rosszabb, mintha az embert kiröhögik.
Végezetül arról szólva, hogy felmerült benne, hogy politikus legyen, Havasi elmondta:
Nem vagyok az a szereplő típus, inkább megszervezem a hátteret és elmondom, hogy szerintem mit kellene mondani.
Szeretem ezt a közösséget, ez számomra egy család. A pályám felénél tartok: hét ciklus van mögöttem, és hét ciklust tervezek még előttem.”