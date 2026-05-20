havasi bertalan

Váratlan interjút adott Havasi Bertalan – senki sem számított arra, amit mondott

Eltitkolt betegségéről is mesélt a Blikknek, a miniszterelnök volt és leendő sajtófőnöke határozott, karakteres ellenzéki politizálásba kezdene. Havasi Bertalan szerint csak úgy lehet kibillenteni Magyar Pétert, ha az orrára koppintanak. A politikusok háttéremberével a Blikk készített interjút.
havasi bertalan

Eltitkolt betegségéről is mesélt a Blikknek Havasi Bertalan: a miniszterelnök környezetéből távozó sajtófőnök hat évvel ezelőtt súlyos infarktuson esett át. Bár az orvosok akkor megmentették az életét, a káros szenvedélyével azóta sem tudott teljesen leszámolni, és néha még mindig rágyújt.

Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba
Fotó: Képernyőkép HírTV

A lap hozzátette, legutóbb akkor volt cigaretta a kezében, amikor Magyar Péterrel összefutott a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán. Havasi ott, az újságírók előtt jegyezte meg:

Na, milyen jó, hogy itt cigivel a kezemben látnak... majd mit szól ehhez a feleségem otthon, hogy infarktus után én cigizek a munkahelyemen?”

Havasi nem tart Magyar Pétertől, nem érzékeli, hogy pánik lenne a nemzeti oldalon

Sokkal inkább az az érzés uralkodó, hogy

mi előre szóltunk, milyen ember valójában Magyar Péter.

A viselkedése nem méltó egy miniszterelnökhöz, amit a politikus Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szemben megengedett magának, megsértve az államfő személyes sérthetetlenségét"

– tette hozzá Havasi, majd pedig megjegyezte, Sulyok helyében

kiraktam volna a miniszteri kinevezéseket egy sámlira a palota elé, ott átvehetik. Magyar Pétert másképp nem lehet kibillenteni, márpedig az orrára kell koppintani.”

 

Feljelentették Magyar Pétert hivatali visszaélés miatt

Tavaly februárban ezért mondott le Havasi Bertalan

Orbán Viktor jövőbeni sajtófőnöke felhívta a figyelmet arra a lap hasábjain, hogy a Fidesz támogatói nem belső válságkezelést vagy „köldöknézést” várnak a párttól, hanem azt, hogy végre

kezdjünk bele egy markáns, karakteres ellenzéki politizálásba.”

Eldőlt Havasi Bertalan sorsa, nagy bejelentést tett a jövőjéről

A kampánnyal kapcsolatban Havasi megjegyezte, nem mondott ellent sohasem a munkahelyén a főnökének, csak akkor jelezte a fenntartásait, amikor

a kampányban túlságosan előtérbe kerültek a modern kommunikációs eszközök, a TikTok-, Facebook-videók. Ezért mondtam le tavaly februárban.”

Arról szólva, hogy mi volt a kampányban már neki is „sok”, Havasi elmondta:

Az a háborús propaganda-videó, amelyben egy kislány kérdezi, hol van az apukája, akit náci külsejű fegyveresek lelőnek. Ez már inkább röhejes volt, és a politikában pedig nincs rosszabb, mintha az embert kiröhögik.

Végezetül arról szólva, hogy felmerült benne, hogy politikus legyen, Havasi elmondta:

Nem vagyok az a szereplő típus, inkább megszervezem a hátteret és elmondom, hogy szerintem mit kellene mondani.

Szeretem ezt a közösséget, ez számomra egy család. A pályám felénél tartok: hét ciklus van mögöttem, és hét ciklust tervezek még előttem.”

 

 

