Váratlan interjút adott Havasi Bertalan – senki sem számított arra, amit mondott

Eltitkolt betegségéről is mesélt a Blikknek Havasi Bertalan: a miniszterelnök környezetéből távozó sajtófőnök hat évvel ezelőtt súlyos infarktuson esett át. Bár az orvosok akkor megmentették az életét, a káros szenvedélyével azóta sem tudott teljesen leszámolni, és néha még mindig rágyújt.

Havasi Bertalan és Magyar Péter az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában került szóváltásba

Fotó: Képernyőkép HírTV

A lap hozzátette, legutóbb akkor volt cigaretta a kezében, amikor Magyar Péterrel összefutott a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán. Havasi ott, az újságírók előtt jegyezte meg:

Na, milyen jó, hogy itt cigivel a kezemben látnak... majd mit szól ehhez a feleségem otthon, hogy infarktus után én cigizek a munkahelyemen?”

Havasi nem tart Magyar Pétertől, nem érzékeli, hogy pánik lenne a nemzeti oldalon

Sokkal inkább az az érzés uralkodó, hogy

mi előre szóltunk, milyen ember valójában Magyar Péter.

A viselkedése nem méltó egy miniszterelnökhöz, amit a politikus Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szemben megengedett magának, megsértve az államfő személyes sérthetetlenségét"

– tette hozzá Havasi, majd pedig megjegyezte, Sulyok helyében