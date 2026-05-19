Eldőlt Havasi Bertalan sorsa, nagy bejelentést tett a jövőjéről

Hetek óta találgatások övezték a politikai háttérország átrendeződését, ám most végre lehullt a lepel a volt miniszterelnök közvetlen környezetének sorsáról.

Havasi Bertalan korábbi helyettes államtitkár a HírTV kamerái előtt törte meg a csendet, és elárulta: egy nemrégiben lezajlott, zárt ajtók mögötti egyeztetésen végérvényes megállapodásra jutott Orbán Viktorral. A harmincéves kommunikációs tapasztalattal rendelkező szakember megerősítette, hogy a Fidesz elnökének sajtófőnökeként folytatja pályafutását, egyúttal világossá tette: lojalitása kizárólag egyetlen politikushoz köti.