Puskázta a programot és személyeskedett meghallgatásán a táncos lábú egészségügyi miniszter

Alábbhagyott a Tisza-kormány egészségügyi miniszterének lelkesedése; miután szombaton még a Parlament lépcsőjén ropta a győzelmi táncát, a miniszteri meghallgatáson már érezhetően apadt a magabiztos hozzáállása. Hegedűs Zsolt hivatali elődjét, Takács Pétert árulónak nevezte, saját pártjának egészségügyi terveiről pedig csak egy papírról olvasva tudott számot adni, azonban ebbe is többször belebukott – számolt be a Hír TV.

Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere a választások után sem hagyott fel a kampányból jól ismert stílussal (Fotó: Varga Jennifer)

Hegedűs Zsolt a Tisza Párt egészségügyi terveiről

Két elakadás és külső segítségre szorulás között az egészségügyi miniszter vázlatosan ismertette a párt egészségügyi terveit, azonban erősen hiányoztak belőle a konkrétumok. Hegedűs Zsolt szerint a Tisza Párt 2035-re szeretné, ha az átlagéletkor 80 évre emelkedjen Magyarországon. Az angol és a norvég egészségügyet követendő példaként említette.

Ezután saját szakmai képzettségét igyekezett bizonygatni a szakbizottság előtt, amelynek során kelletlenül számolt be arról is, hogy egy, a Tisza Párt számára ötször húszmillió forintot utaló cégnél dolgozott. Hegedűs Zsolt szerint azonban ez abszolút lényegtelen.

Amikor a leköszönő egészségügyi miniszter a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban próbálta kérdezni hivatali utódját, Hegedűs Zsolt válasz helyett árulónak nevezte Takács Pétert.

Szakmai kérdéseket tettem fel, amikre viszonylag kevés konkrét információt kaptam, hanem sokkal inkább egy személyeskedésbe kezdett a miniszterjelölt úr. Ettől függetlenül a mi testtartásunk nem változik, mi konstruktív ellenzékiségre törekszünk, ami számon fogja kérni a Tisza Pártot az ígéreteik kapcsán”

– reagált Takács Péter Hegedűs Zsolt meghallgatása után a miniszterjelölt megnyilvánulására. Egyértelművé tette azt is, hogy az ellenzék számon tartja és számon fogja kérni a Tisza-kormány ígéreteit, szám szerint mind az 1213-at, amelyek jelentős része az egészségügy témakörét érinti.

A szakbizottság hat igennel és egy tartózkodás mellett végül támogatta Hegedűs Zsolt miniszterré kinevezését.