Hegedűs Zsolt a jövő héten egyeztet a szakdolgozói bértábla rendezéséről

Hegedűs Zsolt, aki eddig csak a Parlament lépcsőjén elhíresült táncát tudja felmutatni, a Tisza-kormányhoz méltón továbbra is a közösségi médiában folytatott kommunikációt erőlteti, bár legújabb posztjában, már arra tett ígéretet, hogy a jövő héten egyeztetnek a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel – számol be róla a Magyar Nemzet.

Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi minisztere

Az egészségügyi miniszter a helyzetértékelő dokumentumra hivatkozva megállapította, hogy

több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a harmincezret.”

Kiemelve azt is, hogy a szakdolgozók átlagéletkora 47,3 év. 25 ezer kolléga már 58 év feletti.

Hegedűs Zsolt szerint

kritikus a helyzet annak ellenére, hogy Pintér Sándor idén februárban még azt mondta: »Ami feladatot kaptam, mindent sikerült megoldani.« A legnagyobb baj, hogy fel sem mérte és fel sem tudta mérni, hogy mit vállal, amikor elvállalta az egészségügy irányítását.”

Ezért, amint kifejtette:

bérrendezés kell;

valódi megbecsülés kell;

reális minimumfeltételek kellenek;

több szakdolgozó kell az ágy mellé, a műtőbe, az intenzívre, a szakrendelőkbe és az alapellátásba.

