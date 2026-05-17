Hegedűs Zsolt

Hegedűs Zsolt a jövő héten egyeztet a szakdolgozói bértábla rendezéséről

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
A Tisza-kormány egészségügyi minisztere a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara pénteken átadott helyzetértékelő dokumentumából idézve vont le következtetéseket a jövőt illetően. Hegedűs Zsolt az ágazat elöregedését is elődje nyakába akarja varrni – írja a Magyar Nemzet.
Hegedűs Zsolt, aki eddig csak a Parlament lépcsőjén elhíresült táncát tudja felmutatni, a Tisza-kormányhoz méltón továbbra is a közösségi médiában folytatott kommunikációt erőlteti, bár legújabb posztjában, már arra tett ígéretet, hogy a jövő héten egyeztetnek a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel – számol be róla a Magyar Nemzet.

Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi minisztere – Fotó: YouTube képernyőkép 

Az egészségügyi miniszter a helyzetértékelő dokumentumra hivatkozva megállapította, hogy 

több tízezer szakdolgozó hiányzik, a hiányzó ápolók száma meghaladja a harmincezret.”

 Kiemelve azt is, hogy a szakdolgozók átlagéletkora 47,3 év. 25 ezer kolléga már 58 év feletti.

Hegedűs Zsolt szerint 

kritikus a helyzet annak ellenére, hogy Pintér Sándor idén februárban még azt mondta: »Ami feladatot kaptam, mindent sikerült megoldani.« A legnagyobb baj, hogy fel sem mérte és fel sem tudta mérni, hogy mit vállal, amikor elvállalta az egészségügy irányítását.”

Ezért, amint kifejtette:

  • bérrendezés kell;
  • valódi megbecsülés kell; 
  • reális minimumfeltételek kellenek;
  • több szakdolgozó kell az ágy mellé, a műtőbe, az intenzívre, a szakrendelőkbe és az alapellátásba.

Hegedűs Zsolt szerint a magyar egészségügyben a szakdolgozók bérrendezésére van szükség, illetve arra, hogy a számukat emeljék a betegágyak mellett, a műtőkben, az intenzív osztályokon, a szakrendelőkben és az alapellátásban is. Ennek megfelelően a jövő héten egyeztetnek a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, hogy tárgyaljanak a szakdolgozói bértábla rendezéséről. 

 

 

