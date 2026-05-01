Horn Gábor máris kiállt Magyar Pétert mellett

Horn Gábor közösségi oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter bejelentette: Melléthei-Barna Mártont kérte fel igazságügyi miniszternek. A politikai elemző szerint a döntés mögött érthető hatalmi logika áll – írta meg a Magyar Nemzet.

Belügy, igazságügy; biztonsági játék. Kellenek a saját emberek, kell a biztos háttér. Azt hiszem, ez is rendben és persze majd meglátjuk…

– írta Horn Gábor.

A kijelentés azért kapott nagy figyelmet, mert a kinevezés hírére azonnal vita indult arról, mennyiben fér össze a Tisza Párt korábbi ígéreteivel, amelyek a régi politikai gyakorlatok felszámolásáról szóltak.

A bejelentés után derült ki, hogy Melléthei-Barna Márton nem csupán párttárs vagy bizalmi ember, hanem Magyar Péter sógora is. Tavaly ősszel ugyanis feleségül vette a Tisza Párt elnökének testvérét.

Ez újabb lendületet adott azoknak a kritikáknak, amelyek szerint a döntés a rokoni alapon történő pozícióosztás látszatát kelti.

A Tisza szavazói között is vita indult

A közösségi médiában több támogató is csalódottságának adott hangot. Többen azt írták:

éppen az ilyen személyi döntések ellenében szavaztak a változásra, ezért nehezen fogadják el, hogy rögtön a kormányalakítás előtt családi kapcsolat is megjelenik egy kulcstárca élén.

Mások viszont Horn Gábor álláspontját osztották, és úgy vélték: az igazságügyi tárca kiemelt bizalmi poszt, ezért érthető, ha a leendő miniszterelnök olyan emberre bízná, akiben személyesen is megbízik.