Így nem védték meg Magyar Péterék a magyar gazdákat

A Mercosur-megállapodás megnyitja a Európa kapuit a dél-amerikai mezőgazdasági termékek előtt vámcsökkentésekkel és vámmentes kvótákkal.

A napokon belül hivatalba lépő új miniszterelnök pár hete diadalmas imázsvideóban közölte követőivel, hogy jöttek-láttak-győztek, és megvédték a magyar gazdákat a Mercosur-megállapodástól az Európai Parlamentben – írta Dömötör Csaba a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán Facebook oldalán.

A politikus rámutatott, ezzel szemben a száraz tény az az, hogy

a megállapodást május 1-jén életbe léptették. Meg sem várták az Európai Parlament jóváhagyását, és a januárban kezdeményezett bírósági felülvizsgálat eredményét sem.

Dömötör hangsúlyozta, egy olyan megállapodásról van szó, amely

megnyitja Európa kapuit a dél-amerikai mezőgazdasági termékek előtt vámcsökkentésekkel és vámmentes kvótákkal.

A Mercosur-megállapodás csak a gazdáknak nem segít

Az európai parlamenti képviselő azt is hozzátette, több olyan részlet is kiderült a megállapodásról, amelyek még komorabbá teszik az összképet, ezek közül két meghatározó körülményre hívta fel a figyelmet:

a vámmentes kvóták elosztásáról nem az európai fél, hanem a Mercosur országok dönthetnek majd, megnövelve annak veszélyét, hogy óriáscégek kapják meg a behozatali engedélyeket

a Mercosur-megállapodás miatt még tovább nő a dél-amerikai termelés mennyisége, az az erdőírtást is fokozhatja, kérdéses, hogy a mezőgazdasági termékek sok ezer kilométerre szállítása vajon milyen ökológiai lábnyommal járhat.

Szóval a részletek még csak most derülnek ki – tette hozzá Dömötör, felhívva a figyelmet arra, hogy az egész megállapodást érdemi viták nélkül hozták tető alá a néppárti vezetők, Magyarországgal kapcsolatosan pedig hangsúlyozta:

„Nagyjából így néz ki a gyakorlatban az, hogy „megvédték a magyar gazdákat”.

Csak remélni tudjuk, hogy kormányra kerülve nem ez és az ehhez hasonló lépések jelentik majd a védelmet. Az előttünk álló hónapokban minden kiderül

– utalt a Tisza-kormány felelősségére Dömötör.