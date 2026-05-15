Iványi Gábort visszakézből intézte el Tarr Zoltán

Tarr „választást kell nyerni és akkor mindent lehet” Zoltán egyházi ügyekért is felelős miniszter úgy megcáfolta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetőjét, hogy a fal adta a másikat. Iványi Gábor a kampányban még jó volt a Tiszának, most már ejtik? – Németh Balázs írta meg a szimbolikus Tisza-kormányzás újabb szösszenetét.

A napokban Iványi Gábor lelkész-politikus elújságolta az örömhírt a Népszavának, hogy a Tiszától az egyháza végre megkapja az egyházi rangot, amiért oly’ sokat küzdött a bűnös Orbán-rendszerben – írta Németh Balázs a Fidesz frakcióvezető-helyettese pénteken Facebook oldalán. Iványi Gábor és Magyar Péter

Fotó: Facebook/Németh Balázs Iványi Gábor ezt írta: nagyon örültem, hogy pár szót válthattam informális keretek között Tarr Zoltán miniszter úrral a Parlament folyosóján, ami azt a reménységet erősítette bennem, hogy valóban mód nyílhat az ügyünk rendezésre.” Iványi Gábor mégsem kell? Németh megjegyzi, azonnal ünneplésbe kezdett az Iványiért aggódó balliberális keménymag, csakhogy jött Tarr Zoltán és meghazudtolta Iványi Gábort: A megjelent sajtóhírekkel ellentétben sem formális, sem informális egyeztetéseket nem folytattam Iványi Gáborral”. Most akkor Iványi mégsem kell? Csak a kampányban volt jó pózolni vele? – teszi fel a jogosnak tűnő kérdést Németh Balázs. Sok ilyen lesz még! Erről szól az Abszolút filmszínház” – tette hozzá Németh.

