Aggódva figyelik Magyar Péter lépéseit Izraelben

Komoly visszhangot váltott ki Izraelben Magyar Péter kijelentése Benjamin Netanjahuval kapcsolatban. A Tisza Párt elnöke ugyanis meghívná Magyarországra az izraeli miniszterelnököt az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, ugyanakkor hangsúlyozta: kormánya visszatérne a Nemzetközi Büntetőbíróság szabályainak betartásához. Ez pedig elvileg azt is jelenthetné, hogy Netanjahu budapesti látogatása esetén akár letartóztatási kötelezettség is felmerülhetne.

A kérdésről Tamir Wertzberger, a Likud nemzetközi koordinátora beszélt a Tűzfalcsoportnak adott interjújában. Az izraeli politikus szerint a magyar–izraeli kapcsolatok az elmúlt években példaértékűen megerősödtek, és Magyarország Izrael egyik legfontosabb európai szövetségesévé vált.

A politikai gesztusok bizalmat építenek, a bizalom pedig további gesztusok alapjává válik

– fogalmazott Wertzberger, aki szerint a két ország közötti kapcsolat messze túlmutat a hagyományos diplomácián.

A Likud politikusa ugyanakkor aggasztónak nevezte Magyar Péter kommunikációját. Mint mondta, Izraelben figyelemmel követik annak lehetőségét, hogy egy esetleges új magyar kormány változtathat Izrael-politikáján.

Ez természetesen aggasztó

– fogalmazott az izraeli politikus, hozzátéve: az izraeli politikai és szakmai körök egyelőre kivárnak, és a jövőbeni magyar kormányt inkább a tettei, mintsem a kijelentései alapján kívánják megítélni.

Wertzberger ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar–izraeli kapcsolatok olyan mély stratégiai alapokon nyugszanak, amelyeket nehéz lenne megbontani. Szerinte a közös érdekek – különösen a migráció, a biztonságpolitika és a vallási-kulturális kérdések területén – továbbra is összekötik a két országot.

Az izraeli politikus külön kitért arra is, hogy Magyarország az elmúlt években diplomáciai védőernyőt biztosított Izrael számára az Európai Unión belül. Nemcsak a magyar vétók voltak fontosak, hanem az a következetes kiállás is, amelyet magyar politikusok tanúsítottak Brüsszelben Izrael mellett.

Wertzberger emlékeztetett: a 2015-ben felépített magyar határkerítés mögött izraeli technológiai és biztonsági tapasztalatok is álltak, emellett jelentős katonai, hírszerzési és gazdasági együttműködés alakult ki a két ország között.